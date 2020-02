Na Strakonicku hasiči vyjeli v úterý 11. února k 22 případům, které byly spojené s orkánem. „Zasahovaly opět u popadaných stromů, zajišťovaly uvolněné části střech nebo sbíraly uvolněné cedule a billboardy,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že v noci na středu už měli hasiči klid.

O tom, kolik práce měli během řádění orkánu dobrovolní hasiči ze Strakonic, ví své jejich velitel Václav Císařovský. „V pondělí jsme jezdili více než dvanáct hodin v kuse. Teď o tom sepisuji hlášení,“ uvedl ve středu za hasiče Václav Čísařovský.

Jako jeden z nejnáročnějších co se výjezdů týká, popisují orkán Sabine také dobrovolní hasiči z Volyně. V pondělí měli sedmnáct zásahů. Vyjížděli do terénu se dvěma auty v každém po čtyřech lidech. „První výjezd nám houkli před pátou ráno a ještě kolem čtvrté odpoledne jsme sundávali plech na bývalé spořitelně ve Volyni. Byl to náročný den. Fyzicky, protože řezat čtyři hodiny motorovkou stromy, není nic lehkého a také na komunikaci, protože zásahů bylo opravdu moc a vysílačky i operátoři byli zahlceni,“říká velitel hasičů Petr Šimák.