SABINE: Orkán Sabine řádil rychlostí 144 km/h hlásí meteorologové z Kocelovic

Orkánu Sabine naměřili na meteostanici v Kocelovicích rychlost 114 km/h. Byl to největší náraz větru, který meteorologové zaznamenali, a to v pondělí 10. února kolem půl sedmé ráno. „Foukalo to hezky, ale to nejhorší už by mělo být pryč. Ovšem na Kyrilla to zdaleka nemá,“ zhodnotil situaci meteorolog Zdeněk Vondra.

Silničáři museli rozřezat padlý smrk na silnici ze Strakonic na Drachkov. | Foto: Deník/ Petr Škotko