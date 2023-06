Paličky vyváží do dvaceti devíti států, přímé zastoupení má firma ve Velké Británii, Nizozemí, Dánsku (vyváží i do Grónska) a Finsku. Přímo dodává do italských, řeckých, portugalských, španělských, belgických, švýcarských, rakouských, polských a samozřejmě německých obchodů, kde se paličky prodávají už od roku 1992. „Hodně nás poznamenal covid, kdy jsem musel sáhnout do rodinných úspor. Teď se vše vrací do starých kolejí,“ uzavírá. Ten je dalším řemeslníkem, kterého ocenil ředitel Dušan Krankus za to, co dělá. Slogan pivovaru je již řadu let „Řemeslo s pěnou“, a tak se pivovarští upozorňují na výbornou práci šikovných řemeslníků.

Řemeslo se zlatým dnem i obsahem

V pivovaru ve Strakonicích provozujeme po generace již téměř 375 let naše „ŘEMESLO S PĚNOU“. Každé poctivé řemeslo by mělo mít podle známého přísloví zlaté dno. A protože zlatavá barva piva je stejná, považujeme kvalitní a jedinečné řemeslníky za naše ambasadory, které pečlivě vyhledáváme a po zásluze oceňujeme

Vojtěch Pelíšek svou firmu koupil před sedmi lety od svého otce Ivana, který ji budoval od konce 80. let a za svůj život tu vyrobil a prodal více než milion párů paliček. Vyučený umělecký truhlář Ivan Pelíšek se výrobou bubenických paliček zabýval od roku 1969. V rodné Praze bydlel v domě, kde žil i profesor Michal Krčma, hráč na bicí nástroje v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy. Ten se záhy stal Pelíškovým prvním učitelem hry na bicí. Zároveň mu upravil jeho paličky ze vzácného ebenového dřeva a napadlo ho si vyrobit první paličky pro sebe. Na verandě měl soustruh vlastní výroby s motorem z pračky. To byl začátek podnikání, firma jako taková vznikla až mnohem později.

Vojtěch Pelíšek byl strojní inženýr a měl slušně rozjetou kariéru v nadnárodní společnosti, když jeho otec začal po šedesátce mluvit o odchodu na odpočinek. Věděl, že výroba paliček bude jeho osud. Pan Pelíšek starší byl profesionální bubeník, 30 let hrál například v kapele Abraxas. I jeho syn hraje na bubny. Nejprve zkoušel jiné nástroje, ale bavit ho začaly až bicí. Učil ho táta Ivan, který jeden den v týdnu jezdil do strakonické hudebky a syn byl jedním z jeho žáků. „Celou tu dobu si dobře pamatuju. Po revoluci tu byla pouze jedna konkurenční firma, získali jsme velký podíl na trhu. Byla to divoká doba. Nikdo moc nevěděl, jak by se mělo podnikat. Kancelář jsme měli v obýváku, vše bylo propojené s rodinou. Jako děti jsme běžně vyřizovaly objednávky, které jsme sepsané nosily do dílny. Já jsem měl za úkol vozit piliny a dřevěný odpad do kotelny, za což jsem také dostával kapesné,“ vzpomíná současný výrobce paliček Vojtěch Pelíšek.

Stejné a přesto jiné

Proces výroby paliček není jednoduchý. Dřevo přirozenou cestou vyschne asi na dvacet až pětadvacet procent, dosušuje se v kondenzační sušárně. Při takto šetrném způsobu sušení nevznikají ve dřevě trhliny, protože probíhá při nízké teplotě okolo 25 °C. Doslova vysátá voda odkapává do nádrží. Z takto upraveného dřeva se nařežou hranolky, přičemž odpad tvoří až 70 procent. Hranol má čtvercový průřez, paličky mají průměr 12 až 22 milimetrů. Z hranolku se vytočí palička v kopírovacím soustruhu.

Paličky se dále strojově obrousí. Následně se máčením nalakují, potisknou se logem firmy a typem paličky, případně jménem kapely či bubeníka. Během další kontroly se paličky koulejí po rovné desce, lak může totiž zvýraznit vady, které předtím nebyly vidět. Vyřazených výrobků však již není mnoho. Při všech výrobních krocích dochází ke kontrole kvality. Během let je výroba tak vychytaná, že nevznikají prakticky žádné zmetky.

Každý typ se vyrábí z hranolků o stejné váze, stejnou váhu tudíž mají i paličky, což pro bubeníka může být výhoda. „Paličky se od sebe liší silou, délkou, tvarem hlavičky, délkou zúžení, váhou, umístěním těžiště," vyjmenovává rozdíly výrobce s tím, že typologie paliček se odvíjí od toho, co má bubeník rád. „Každý bubeník má jinou fyziognomii, jinou techniku a styl hry. Nedá se ani specifikovat, jaké paličky se hodí pro určitý druh hudby," vysvětlil.

Na Pelíškovy paličky, primárně určené pro jazzmany, hraje například Jiří Veselý, který bubnuje ve skupinách Etc…, Bratři Ebenové a Energit. Ale bubnuje na ně třeba i Jarda Pašava ze známé strakonické kapely Scéna. „Každý bubeník si vybírá to, co mu nejvíce sedí. My vyrábíme paličky s garantovanou váhou, někteří si je převažují na zlatnických vahách, jiní to vůbec neřeší, přestože jsou to vynikající hudebníci," uzavřel Vojtěch Pelíšek.

Vojtěch Pelíšek: 39 let, ženatý, 4 děti. K jeho koníčkům patří hra na bicí, lyžování a rodina