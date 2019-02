Strakonice – O jihočeském krajináři Valentinu Horbovi jeden z jeho blízkých přátel řekl: „Valda je člověk, který umí svoji hravost a pozitivní pohled na svět přenést na plátno, a tím i na diváky. Ale jeho talent umí stejně zobrazit nejtemnější zákoutí našich duší a věčný boj s démony v nás. To nedokáže každý.“

Výstava Valentina Horby ku příležitosti jeho 45 let jeho tvorby bude vidět v knihovně ve Strakonicích. | Foto: Deník / Redakce

Valentin Horba, který pochází z Radomyšle a žije v obci Drhovle na Písecku, tvoří už 45 let let. Ve středu 9. ledna začínají ve Šmidingerově knihovně dvě jeho výstavy. Jedna se jmenuje Městská zátiší, trvá do 4. února a bude k vidění ve vstupní hale knihovny. Druhá se jmenuje Užitá tvorba Valentina Horby, ve které poprvé vystavuje perokresby svých PF. Ta trvá do 30. června.



Vernisáž obou výstav začíná v 17 hodin ve společenském sále knihovny.