/VIDEO/ Když už vytáčíme linku 150, hraje se často o minuty. Hoří, jde o život… Nikdy žádná sranda. Vteřiny se nekonečně vlečou a v duchu se modlíme, ať už je slyšet houkání sirény a v dálce se zjeví červené auto. Jenže hasiči občas narazí na komplikace, které v daném okamžiku jen těžko ovlivní. Třeba na nevhodně zaparkovaná auta.

Projet všemi uličkami, to je někdy pěkný oříšek. | Video: Se svolením Městské policie Strakonice

Podobné komplikace nastaly pro zásahovou jednotku strakonických dobrovolných hasičů například během řádění orkánu Sabine. "Nemohla včas vyjet ze své základny v Sokolovské ulici, protože tu na zakázaném místě parkovala auta. Nebo když na Zeyerově nábřeží hořely v noci dvě chatky, hasičská auta se tady nemohla kvůli zaparkovaným autům vytočit," uvedla tisková mluvčí strakonické městské policie Jaroslava Krejčová. Možná si v tu chvíli hasiči říkají, že s ohněm se bojuje těžko, ale s lidskou nevědomostí a hloupostí ještě hůř.

Právě proto, aby zjistila, jaké části Strakonic jsou pro velké záchranné vozy na průjezdnost nejhorší, domluvila si městská policie účast na večerních kondičních jízdách strakonického hasičského záchranného sboru. S profesionálními hasiči se zástupce velitele městské policie vypravil začátkem dubna na dobrodružnou cestu městem. V zásahovém voze mapovali situaci bezmála dvě hodiny.

Zdroj: Se svolením Městské policie Strakonice

A jaký byl závěr? "Řidiči často při parkování zapomínají na fakt, že ze zákona je na průjezd požární techniky potřeba alespoň tři metry. Také často parkují v zatáčkách a křižovatkách, zejména v zástavbách rodinných domů. V těchto případech se hasičské vozy nedokáží plně vytočit, nebo musí složitě manévrovat, což prodlužuje dobu dojezdu k zásahu," zmínila mluvčí strážníků.

Nechte místo pro hasiče

Nástupní plocha požární techniky. Foto: archiv HZSZdroj: Ilustrační foto.

● A je tu ještě jedna důležitá věc, na kterou mnozí neberou ohled nebo o ní prostě vůbec neví. Všechny domy s výškou nad 12 metrů, což jsou zpravidla domy pětipatrové a vyšší, musí mít dle platných požárních norem v blízkosti svých vchodů zřízenou nástupní plochu pro hasiče.

● Je to z toho důvodu, aby v případě zásahu mohli hasiči najet s výškovou technikou a plošinami co nejblíže k objektu. Taková místa označená dopravní značkou B 29 s dodatkovou tabulkou.

● Nástupní plocha pro požární techniku musí zůstat prázdná. V opačném případě, došlo-li by ke zmaření zásahu, se podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba vystavují sankci do výše 500 tisíc korun. Fyzické osobě hrozí pokuta až 25 tisíc korun.

Při průzkumném výjezdu bylo zjištěno, že poměrně dramatická by byla v danou chvíli situace v ulici Chelčického, v části rodinných domů, v ulici Boženy Němcové a Zahradní a také v zástavbě rodinných domů na sídlišti Šumavská.

„Ale mile nás překvapilo, že v den naší vyjížďky, a bylo to mezi šestou až osmou hodinou večerní, se všemi sídlištními aglomeracemi, vyjma tedy Šumavské, dalo bez problémů projet.

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce

Považujeme to za ukázněnost majitelů aut. Děkujeme za to a budeme doufat, že pokaždé, když budou lidé parkovat, vzpomenou si na hasiče, a zaparkují tak, aby nepřekáželi. Samozřejmě jsme ale narazili i na řidiče, kteří parkovali méně vhodným způsobem,“ poznamenal zástupce velitele městské policie Zdeněk Suchý.