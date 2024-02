I letos budou pracovníci Finanční správy ČR vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili vyplnění a podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V Jihočeském kraji budou úřadovat ve všech městech, kde byla loni k 1. červenci zrušena územní pracoviště finančních úřadů, ale i ve vybraných obcích, kde byly organizovány výjezdy v minulých letech.

Tiskopisy daňových přiznání k ručnímu vyplnění lze získat na výjezdech v obcích a na územních pracovištích finančního úřadu, ale jsou k vytištění také na webových stránkách finanční správy v záložce Daňové tiskopisy. I osobám, které dávají přednost osobnímu doručení daňového přiznání v papírové podobě, doporučuje finanční úřad vyplnění elektronického formuláře na portálu MOJE daně. Vyplnění v elektronickém formuláři zabere méně času a přiznání je možné nejen elektronicky odeslat, ale také zobrazit a vytisknout.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj od pondělí 25. března do úterý 2. dubna rozšiřuje úřední hodiny podatelen na všech svých pracovištích, a to ve všech pracovních dnech od 8 do 17 h.

Osobní kontakt s úředníky při podávání přiznání není nutný. Přiznání lze vyplnit i podat elektronicky prostřednictvím elektronických formulářů v aplikaci MOJE daně. V případě, že se občan rozhodne pro elektronickou formu podání (OSVČ s datovou schránkou má tuto formu povinnou), končí jeho zákonná lhůta pro podání přiznání o měsíc později, až 2. května 2024.

Podat přiznání lze i online.Zdroj: FÚ

S využitím služeb daňového poradce nebo advokáta lze podat přiznání do 1. července 2024. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Podrobnější informace k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 a k problematice podávaných daňových přiznání jsou uveřejněny na webových stránkách finanční správy včetně odpovědí na nejčastější dotazy.

Daňovou povinnost na dani z příjmů fyzických osob lze uhradit v hotovosti na pokladně Územního pracoviště v Českých Budějovicích, převodem na účet 721-77627231/0710 nebo poštovní poukázkou.

Zdroj: Jana Králová, FÚ České Budějovice

Kde vám pomůžou:

Volyně - Městský úřad, náměstí Svobody 41

13. března 2024 od 7.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hodin

Blatná - tř. J. P. Koubka 91, 388 01 Blatná, 1. patro, kancelář č. B 206 (budova bývalého finančního úřadu)

7. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin,

14. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin,

21. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin,

26. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin,

27. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin,

28. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin.

Vodňany - ulice Jiráskova 116, 389 01 Vodňany, 2. patro, kancelář č. 42 (budova Polikliniky vedle kanceláří Úřadu práce)

5. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin,

12. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin,

19. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin,

26. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin,

27. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin,

28.března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin