Kandidátům do rady Lence Grünthalové, Tomáši Veselému a Ladislavu Vovesnému, (původně zvoleni do zastupitelstva za uskupení Vodňany 2022), vyjádřilo v pondělí podporu 11 zastupitelů z 21. Volba proběhla tajným hlasováním a předem se tento bod neobjevil ani na programu zasedání zastupitelstva.

Na otázku, proč byla volba rady a místostarosty tak rychlá a bez ohlášení, odpověděl starosta Vodňan Martin Macháč (ANO): „Neustálá jednání napříč politickými stranami nepřinášela žádný výsledek. Snažili jsme se o širokou koalici, ale jednání se zastavila na mrtvém bodě a my jsme potřebovali, aby město co nejdříve najelo na běžný provoz. Domluvili jsme se proto, že ve prospěch města radu sestavíme,“ dodal k situaci starosta.

Městská rada má v současné době šest členů. „Jeden radní nám chybí, ale to není problém, městská rada je i tak usnášeníschopná. Posledního člena bychom chtěli zvolit na nejbližším zastupitelstvu, stále věříme, že se k nám některý ze zastupitelů přidá. Pokud do čtrnácti dnů nevzejde kandidát z jiných politických stran, jsme připraveni navrhnout i poslední jméno,“ uvedl starosta s tím, že rada města už plně funguje a přebírá své povinnosti.

Ne všem se ale rychlý postup líbí. Své stanovisko vydalo na Facebookových stránkách uskupení Vodňany pro Změnu. „Při pondělním hlasování se naši zastupitelé zdrželi, jelikož s námi tento krok nebyl konzultován. Současně nám opět starosta vyhýbavě odpovídal na otázky ohledně současného stavu. Jako nejdůležitější motiv našich obav vnímáme to, aby tato těsná koalice vydržela a neopakovala se do konce volebního období další podobná blamáž. Tedy něco podobného jako odvolání místostarosty a dva měsíce prožité bez funkční rady města.“ Celé vyjádření uskupení Vodňany pro Změnu najdete zde:

Také odvolaného místostarostu Milana Němečka (Vodňany 2022) postup, jak k volbě došlo, překvapil. „Vůbec nevím, jaký je důvod toho, že se o volbě nových členů rady města a místostarosty do poslední chvíle nevědělo. Myslím, že u veřejnosti to moc dobře vnímáno není. A ani to není dobře. I kolega Radek Čejka (Vodňany 2022) hned na zastupitelstvu mluvil o tom, že lidé z řad veřejnosti by určitě u volby rady rádi byli a vyjádřili se k ní,“ dodal. Osobně si myslí, že na místě posledního člena rady se jméno z uskupení Vodňany 2022 neobjeví. „Ani nám nikdo na toto téma žádná jednání nenabízel,“ dodal Milan Němeček.

Vodňany odvolaly místostarostu. Za čtrnáct dnů chtějí zvolit náhradníka

Vedení města Vodňany bylo v oslabení poté, co zastupitelé 15. dubna 2024 odvolali z postu místostarosty Milana Němečka. Podle slov starosty města Martina Macháče mělo být hlavním důvodem k tomuto kroku jeho dlouhodobé nevhodné vystupování a reprezentování v pozici místostarosty města.

Podporu, dnes už bývalému místostarostovi, okamžitě vyjádřili jeho spolustraníci a radní Radek Čejka, Otomar Linhart a Pavel Šťástka a odstoupili z funkce radních. Vodňany tímto krokem přišly o radu města, která se stala neusnášeníschopná. Pro město to znamenalo značné omezení. Kompetence rady města spadly automaticky na zastupitelstvo, a to se scházelo každých čtrnáct dnů.