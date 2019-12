Prvním aktérem pátečního mejdanu se stala zlínská rocková skupina Street69. Rybičkám dělají garde během celého tour a spoustě přítomných nebyl jejich repertoár cizí. V loňském roce (2018) vydali poslední album v řadě s názvem Planeta Z, ze kterého tu mnohé zaznělo.

Zlatý hřeb – Rybičky 48 nastoupily čelem k publiku v polovině večera. Kuba Ryba s basovou kytarou u mikrofonu vybalil na mnohasethlavý dav to nejlepší, co za 17 let existence kapela vytvořila. Song Zamilovaný/Nešťastná včetně volného pokračování po deseti letech s názvem Zamilovaný/Nešťastná 2 měl obrovský ohlas, stejně tak jako mnoho dalších hitovek – Ooou, Léto, My ještě nejsme starý… Hlasitě vytleskaný přídavek Američan z Poličan povedený večírek definitivně ukončil.

Luděk Blovský