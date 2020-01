Rybářství stále bere

Střední rybářská škola ve Vodňanech nabídla v sobotu 25. ledna široké veřejnosti možnost prohlídky v rámci dne otevřených dveří. Bezplatnou návštěvu muzea akvaristiky a rybářství využila více než stovka lidí. Nahlédnout bylo možné i do všech učeben, a tak se případní zájemci o studium přesně dozvěděli, co by je čekalo v případě, že by na tuto školu nastoupili.

Den otevřených dveří ve Střední rybářské škole ve Vodňanech se konal v sobotu 25. ledna. | Foto: Deník / Lucie Hasilová