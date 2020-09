Vodňanské muzeum, které sídlí v synagoze, nabízí k návštěvě mimo dočasných výstav i stálou expozici.

Městské muzeum ve Vodňanech má expozici věnovanou rybářské tradici. | Foto: Deník/ Lucie Hasilová

Ta je věnována rybářství, které je s tímto městem neodmyslitelně spojeno. Vždyť letos uplynulo právě sto let od založení místní Střední rybářské školy. Na informačních tabulích muzea se můžete seznámit se starší historií města, rybníkářstvím a mlynářstvím. Nechybí tu ani informace o rybářském studiu a výzkumu, které doplňují ukázky učebnic, učebních pomůcek a knihy z významné odborné knihovny Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického. Děti si mohou vyzkoušet posezení v pramici a chytit svou první rybu v dřevěném rybníčku. Můžete nahlédnout i do kuchyně staré rybářky, kde jsou připraveny brožury s oblíbenými rybími recepty. Muzeum bude otevřeno ještě do konce měsíce září, pak se expozice na zimní období uzavře, tak návštěvu nezmeškejte.