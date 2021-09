Knihu obsahující přes dvě stovky snímků představil současný ředitel Karel Dubský s fotografem Karlem Burdou. „Cílem knihy bylo zachytit hlavní události školy během uplynulých sta let, ale i různé další střípky a je určena především našim absolventům,“ přiblížil ředitel.

Poklady našli ve skryté místnosti ve škole. „Byla to fotokomora a nikdo netušil, co vše se tam skrývá, objevili jsme tam zdroj černobílých snímků i negativy. Barevné fotky v publikaci pochází od bývalého ředitele Miroslava Mertena,“ vysvětlil Dubský proč, se křtu ujala jeho dcera Kateřina Mertenová.

O obrazovou podobu se postaral fotograf Karel Burda. „Podílel jsem se na fotografické přípravě a úpravě pro publikaci. Jsem rád, že jsem mohl přidat ruku k dílu, protože po sto letech má škola a samotná publikace význam i pro další generace,“ poznamenal.

K výročí se podařilo shromáždit asi 350 snímků, z kterým po chronologickém uspořádání vznikla i výstava. Černobílé fotky pochází od známého fotografa Slávy Štochla.

Na slavnostní zasedání dorazili také vzácní hosté. Mimo jiné ředitel Odboru středního, vyššího a dalšího vzdělávání Ministerstva školství ČR Petr Bannert, náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Klíma, předseda Českého rybářského svazu Karel Mach, starosta Vodňan Milan Němeček i zástupci partnerských škol ze Slovenska a Polska.

Klenot jižních Čech

Vodňanský starosta Milan Němeček připomněl, že škola chvíli fungovala na městském úřadu. „To, že první čtyři roky fungovala výuka na radnici, vnímám jako symbolické. Město také darovalo pozemky na výstavbu školy, to bylo podle mě moudré rozhodnutí moudrých lidí,“ sdělil starosta.

Podle jeho slov jde o manželství, které se opravdu povedlo. „Velmi mě těší, že i po sto letech, je toto pomyslné manželství ve výborné kondici, a budu velmi rád, pokud se bude rodina dále rozšiřovat o další absolventy a bude pokračovat ve skvělé spolupráci,“ konstatoval Milan Němeček s tím, že rybářská škola je klenot jižních Čech.

Z role absolventa zavzpomínal na studijní léta prezident Rybářského sdružení ČR Jan Hůda. „Když jsem tu byl na jaře při maturitách, uvědomil jsem si, že je to přesně padesát let, co jsem byl v pozici studentů. Osobních vzpomínek mám hrozně moc,“ řekl Hůda.

V paměti má stále jména profesů a nikdy nezapomene na třídního učitele Václava Podubského. „Škola jako taková nám dala hlavně praktické zkušenosti, protože na praxi se tu vždy kladl důraz. Odborná úroveň na tu dobu byla také perfektní. Rybářská škola ve Vodňanech se nemusí za nic stydět, navštívil jsem řadu vzdělávacích institucí i v zahraničí, a tak mám srovnání,“ dodal prezident Rybářského sdružení ČR.

Dodržují tradice

Škola si zakládá na rybářských tradicích. „Studenti stále nosí rybářské uniformy a jsou na ně hrdí. Ctí rybářskou terminologii a vědí, jak má správný rybář vystupovat,“ naznačil Karel Dubský. Nošení uniforem a dodržování tradic kvitovali i hosté. „Pro mě to je nádherný zážitek, vidět žáky v uniformách,“ komentoval náměstek hejtmana Pavel Klíma. Škole popřál, aby se letos nemusela zavřít ani na jeden den. „Praktické školy trpěly koronavirovými opatřeními totiž nejvíce,“ podotkl.

Za zřizovatele Jihočeský kraj dodal ještě pár slov. „Vodňanská rybářská škola má svoje výjimečné postavení právě pro svou odbornost, ve Vodňanech je vidět v praxi, že některé školy přirozeně zvládají celoživotní vzdělávání a jsou mistry ve svém oboru,“ uvedl závěrem.

Po slavnostním shromáždění, následovalo setkání u pamětní desky a odpoledne kulturní program s živou hudbou.

Rybářská škola vznikla krátce po založení Československé republiky v roce 1920 a jedná se o jednu z nejstarších specializovaných škol na rybářství v Evropě vůbec. Do roku 1924 sídlila na městském úřadě, od té doby funguje v současné budově, původně byla dvouletá a ve třídách bylo 15 až 20 studentů. Studovali zde nejen Češi, ale i Poláci, Slováci, Chorvaté i Rusové. V 50. letech se transformovala na čtyřletou střední rybářskou školu s maturitou. V roce 1970 postavili tělocvičnu a následně domov mládeže otevřeli v roce 1987. Kapacita školy je nyní 210 žáků, proto došlo k nástavbě domova i jídelny. Škola má vlastní laboratoře, akvarijní síně, speciální pavilony, školní revíry i rybářství. V půdních prostorách má i rybářské muzeum, také biotop Zlatého potoka, amazonské akvárium či jezírko s průhledem a mokřady přímo v areálu.