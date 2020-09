Sítě už rozhodili třeba zaměstnanci Lesů a rybníků města Českých Budějovic, příští týden se na to chystají v Blatenské rybě nebo Rybářství Hluboká CZ. Vánoční ceny určí až listopad.

Šupináčům v uplynulých měsících přálo chladnější léto bohaté na srážky, přesto místy voda pořád chybí. „Konečně po třech letech máme vodu, ale některé rybníky stále nejsou na normálu,“ upozorňuje na ošidnost péče o početné vodní nádrže Vladimír Kaiser, ředitel Rybářství Hluboká CZ.

BUDE ZÁJEM O ŠUPINÁČE?

Mírná nejistota panuje ohledně odbytu. „Zatím se čeká,“ říká k zájmu zákazníků Pavel Oberreiter, vedoucí rybničního hospodářství v podniku Lesy a rybníky města Českých Budějovic především s odkazem na zahraničí. Léto si ale chválí. Celkem 900 metráků ryb prodaly přes léto Lesy a rybníky města Českých Budějovic. Podle Pavla Oberreitera, vedoucího rybničního hospodářství firmy je to trochu víc než jiné roky. „Přes léto se prodávalo slušně,“ říká Pavel Oberreiter.

Například zaměstnanci Lesů a rybníků města Českých Budějovic zahájili podzimní výlovy ve čtvrtek, vytáhli ze Starého vrbenského rybníka, který je na dohled od jihočeské metropole, na 120 metráků kapra. Podle Pavla Oberreitera, vedoucího rybničního hospodářství firmy, se z hlediska přírůstků šupináčů čeká minimálně průměrný rok. „Celkově byla voda,“ pojmenovává hlavní klad letošního roku Pavel Oberreiter. Po období, kdy správci vodních ploch počítali každou kapku, byl dešťový příděl minulých měsíců příjemnou změnou. Protože obsádka rybníků měla lepší podmínky pro přibývání na váze.

Celkem plánují budějovičtí rybáři na podzim vylovit zhruba 1500 metráků kapra. „Maloobchodní cena asi zůstane stejná,“ říká Pavel Oberreiter k předpokládané ceně za tradiční součást štědrovečerní tabule. Nyní v prodejně v Haškově ulici zaplatí zákazník za výběrového kapra (váha ryby nad 2,5 kg) 89 korun za kilogram.

Muži Petrova cechu z Rybářství Hluboká CZ začnou podle ředitele Vladimíra Kaisera hlavní sezonu příští týden. Odhadují, že na vánoční trh dodají 800 tun kapra. „Bilanci jsme dělali minulý týden podle kontrolních odlovů,“ říká Vladimír Kaiser a připojuje, že lovit se rybníky budou až do konce listopadu.

Hlubočtí rybáři letos zruší kvůli koronaviru doprovodné programy při velkých výlovech. „Prodávat ryby na hrázích velkých rybníků budeme,“ ujišťuje ale Vladimír Kaiser. Od 1. října si zákazník odnese z hráze či sádek šupináče I. třídy (od váhy 1,9 kg) za cenu 75 korun za kilogram. „Cena platí do konce listopadu, vánoční se bude teprve tvořit,“ upozorňuje však Vladimír Kaiser.

CELÝ TÝDEN

Zaměstnanci Blatenské ryby podle obchodního ředitele Václava Miloty lovili už tento týden malé rybníky. „Od příštího pondělí budeme v permanenci celý týden,“ doplnil Václav Milota.

Podnik má i přes deštivý rok problémy na některých rybnících s vodou a potíže kvůli tomu budou i se sádkováním. Jak to bude s prodejem, hlavně v zahraničí, to se zatím podle Václava Miloty neví. Teprve se ukáže, jaké objemy budou zákazníci objednávat. Vánoční cenu budou i v Blatenské rybě určovat v listopadu. „Neočekávám, že by došlo k výrazné změně, co se týká vnitřního trhu,“ konstatoval Václav Milota s tím, že nyní firma prodává na sádkách výběrového kapra (nad 2,5 kg váhy) za 89 korun za kilogram.

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, plánuje podle předsedy představenstva Josefa Malechy od října do listopadu vylovit z asi 250 rybníků 2100 tun kaprů a 300 tun ryb vedlejších. Firma stejně jako ostatní zrušila slavnostní programy, například na hrázi Rožmberku. Ten se místo o víkendu bude lovit v pracovní dny v polovině října.