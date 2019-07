Nejprve byl Rupert Šilhavý rakouským vojákem, ale osud měl pro něj připravenou jinou variantu. V květnu 1917 byl na italské frontě zajat a posléze se stal legionářem. V knize Českoslovenští legionáři, rodáci a občané okresu Strakonice 1914 až 1920 je ocitován jeho příběh tak, jak ho sám sepsal.

„Odveden jsem byl v květnu 1915 a narukoval jsem 21. června k 11. pěšímu pluku do Gyuly v Uhrách, kam byl pluk nějaký čas před tím přeložen. Po krátkém výcviku, jak ve zbraních, tak i sanitním byl jsem poslán s 15. pochodovým praporem do pole k pluku, který byl tehdy poblíže Dubna na ruské frontě.

Do fronty jsem však již nepřišel a asi po třech nedělích pobytu v týle fronty byla celá divize transportována na italskou frontu. Začátkem prosince byl náš pluk zasazen do zákopů u Doberda, nejhoršího to snad úseku italské fronty, kde s menšími přestávkami byli jsme až do března 1916.

Po odpočinku, trvajícím čtyři týdny přeložen pluk na tyrolskou frontu k Tridentu. Zde zúčastnil se pluk činně v 1. linii celé jihotyrolské ofensivy se značnými ztrátami a zůstal zde i po částečném ústupu v červnu, kdy byl zasazen na Monte Zebiu, na kterém dvakráte podstoupil prudké útoky italské. Po pádu Gorice byl pluk do ní opět přeložen, kde v klidnější frontě na Monte Santo setrval až do konce září. V říjnu pak přemístěn byl o něco jižněji a zasazen do zákopů u Spacapani, kde prodělal 9. italskou ofensivu, které jsem se vyhnul šťastnou náhodou tím, že po dvanáctiměsíčním pobytu v poli byla mi dána 14 denní dovolená. Po mém návratu z dovolené byl pluk stažen do rezervy, později přemístěn ještě jižněji a zasazen znovu do fronty u Konstanjevice, kde pobyl až do května, kdy opět v týle fronty poskytnut mu oddech.

Odpočinek překazila 10. italská ofensiva, která začala 21. května. Pluk s urychlením poslán do fronty. V následujících bojích byl jsem 24. května zajat, vlastně nechal jsem se zajmout.

Zajetí

V Itálii jsem se dostal do zajateckého tábora v Certosa di Padula. Sem byl po čase přemístěn Československý dobrovolnický sbor ze Santa Maria Capua di Vettere a koncentrování Češi a Slováci ze všech zajateckých táborů. Neodolal jsem dlouho propagandě dobrovolníků a dne 9. října přihlásil jsem se do ČDC.

V únoru 1917 sestavovány byly pracovní prapory a posílány za frontu k budování rezervních zákopů. Odjížděl jsem 5. března s třetím praporem a dojeli jsme až do Mantovy, odtud do vsi Bellaqua, kdež jsme pracovali na zákopech, později v Cavalcasello. Zde zastihla nás zpráva o povolení čsl. armády v Itálii, do které jsme se téměř všichni přihlásili. Dne 19. dubna odjížděli jsme přes Veronu do Foligana, kde jsme byli vyzbrojeni a odesláni do Perugie, kde jsme prodělali výcvik.

Dne 19. května odjížděli jsme na frontu jako výzvědné oddíly, přidělené VII. armádě. Po zorganizování 39. výzvědného pluku, tvořili jsme jeho 1. rotu, která měla sídlo v Mompinavě u Berescie. Odtud po spojení s výzvědčíky, kteří byli již dříve na frontě, byli jsme vysláni na úsek Passo di Tonale, kde měli jsme provádět své první výzvědné hlídky.

Již první noc byli jsme překvapeni silnou rakouskou dělostřelbou a z rána prudkými útoky rakouských vojsk, které měly býti demonstračními vzhledem k ofensivě na Právě, kterou dva dny na to rakouská armáda zahájila.

Vyráběli dezertéry

Z toho úseku byli jsme odvoláni do Tiarna, odkud podnikali jsme hlídky do Valle di Concei, Cima la Cingla atd. Házením letáků, voláním a zpěvem prováděli jsme propagandu mezi českými vojáky v rakouských zákopech. Výsledkem byl téměř každodenně nějaký dezertér. Dne 5. srpna byl jsem vzhledem ku své znalosti italštiny, jíž jsem se učil v zajateckém táboře, poslán jako tlumočník k informačnímu úřadu (Ufficcio Informazioni) italské divize. Vyslýchal jsem zběhy a zajatce, zúčastnil se s Italy několika nočních akcí (přepadů) a posléze při ztroskotání rakouské fronty postupoval jsem s italskými kolonami až do Rivy. Odtud, ježto nebylo třeba tlumočníků, vrátil jsem se k rotě.

Po shromáždění pluku u Padovy odjížděli jsme v prosinci do vlasti. V té době byl jsem ustanoven účetním poddůstojníkem roty, kteroužto funkci jsem zastával až do svého propuštění z vojny. Do Budějovic přijeli jsme 17. prosince 1918 jako první transport legionářů a po krátkém oddechu jeli jsme obsazovat Slovensko.

Dne 1. ledna byla obsazena Bratislava, několik dnů na to Komárno, kde zůstal náš pluk posádkou a prodělal v květnu r. 1919 maďarský útok. V průběhu bolševických bojů při znovuobsazování Slovenska dostal se pluk do Köbölkut u Parkan-Nany. Později měl obsazeny ještě jiné úseky hranic a v září byl přeložen do Prahy. Tam jsem byl po čtyř a půl leté službě propuštěn v hodnosti strážmistra."