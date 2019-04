Obec Cehnice a Sbor Selských jízd pořádají slavnost Rudolf Beran, jeho Buk Rohanův v Cehnicích. K připomínce 65 let od jeho smrti zde bude vysazen Buk Rohanův.

Rudolf Beran se narodil 28.12 1887 v Pracejovicích. Byl to byl český agrární politik a druhorepublikový česko-slovenský ministerský předseda. V roce 1942 byl v Berlíně odsouzen na 10 let a v roce 1943 propuštěn do přísně střeženého domácího vězení. V roce 1945 byl opět zatčen, tentokrát Československým četnictvem, a v roce 1947 odsouzen za kolaboraci na 20 let. Zemřel 28. února 1954 ve věznici v Leopoldově.