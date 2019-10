„Desatero jak přežít na (jiho)českých silnicích“ vymyslel a zrealizoval jihočeský dopravní policista Lubomír Veselý a jihočeské policii ho věnoval. „S dětmi a seniory se v oblasti prevence pracuje poměrně snadněji než s dospělými, řekněme 15 až 18 plus. Hledal jsem zábavnou formu, kterou bychom se jim mohli přiblížit,“ vysvětlil Lubomír Veselý, který si na pomoc přizval známého kreslíře a jeho notoricky známou postavu Rudy Pivrnce. Podtitul projektu tedy zní: „…aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech.“

Petr Urban tak například přiřadil k výzvě „Chodci vždy s reflexní páskou (i v obci)“ výjev, na kterém táhne méně opilý muž více opilého přes silnici. Muži, ale i přihlížející divoká zvířata, jsou všichni vybavení přehršlí transparentní pásek, aby řidič projíždějícího auta nepřejel ani hlemýždě u krajnice, ani zajíce, který u silnice vykonává potřebu, ani opilého muže, kterého kamarád táhne přes cestu za nohy. Podobně jsou pak ztvárněna další upozornění na nebezpečné telefonování za jízdy, na neopatrnou jízdu na motorce či na nebezpečí jízdy na kole bez helmy.

Vtipné desatero bude například kolovat v podobě slideshow na obrazovkách, které jsou umístěné v čekárnách českobudějovické nemocnice. „Chceme s tím oslovit různé instituce a najít co nejvíc míst, kde by se mohli lidé s naší videosmyčkou potkat. Vtipy s dopravně bezpečnostní tématikou uvidí lidé v čekárnách u lékaře, ale jednáme i s Dopravním podnikem, aby se objevily v autobusech městské dopravy. Dokonce je uvidíte, když vystoupáte na Kleť,“ popisuje další fázi projektu Lubomír Veselý. Pokud by někdo měl zájem a místo, kde by bylo možné obrázky v digitální podobě umístit, je možné se s policisty domluvit.

Lubomír Veselý má velké plány. „Jestli desatero uspěje a jeho sledovanost na youtube bude 2 222 222, pustíme se do dalšího rozpracování bezpečnostních témat.“ přislíbil autor projektu, který má řadu kmotrů mezi jihočeskými osobnostmi.