I její podnikání tvrdě zasáhla vládní opatření. ‚‚V této situaci je velmi obtížné plánovat kdy a jak obchod otevřít, když vláda neustále mění svá rozhodnutí. V minulém týdnu jsem obvolala dodavatele, aby zavezli zboží a včera jsme se dozvěděli, že otevření se opět odkládá,” říká sympatická babička šesti vnoučat. Jedním dechem ale dodává, že jako prioritu v procesu otevírání společnosti vidí úplné otevření škol a školek, aby se mohly setkávat hlavně děti.

Roční přerušované omezení prodeje ji připravilo o téměř všechny finanční rezervy: ‚‚Nájem a energie musíte platit, ať je otevřeno nebo ne. Naštěstí manžel je zaměstnaný, a tak jsme měli stálý příjem alespoň z jeho platu. Je to ale tak, že nosíte peníze do obchodu a ne opačně a již to trvá dlouho.”

Velice pozitivně v této situaci hodnotí Květa Kantorová přístup dodavatelů: ‚‚Všem je jasné, že když jsme zavření, peníze na nové zboží mít nemůžeme. Faktury mají delší splatnost a podobně. Velmi si toho cením, protože chápu, že i naši dodavatelé musí uhradit šičky, materiál a další náklady.”

I přes všechny komplikace se zde na otevření obchodu velmi těší. Stojany na oblečení jsou plná triček, mikin, šatů i kalhot a lákají ke zkoušení. Teď již jenom skutečně vpustit dovnitř zákazníky, protože zde rozhodně bude z čeho vybírat.