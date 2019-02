Sedlice – Město Sedlice pro letošní rok schválilo vyrovnaný rozpočet 26 708 000 korun. A protože místním chybí místo, kam by mohli svážet odpad, počítají ve výdajích i s vybudováním vlastního sběrného dvora.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Lidé ze Sedlice a okolí do něj budou moci odpady dávat zdarma. Areál má vzniknout v místech naproti fotbalovému hřišti. „Na městské náklady zpevníme plochu. To by mělo vyjít odhadem na půl milionu korun a na vybavení samotného dvora pak chceme zažádat o dotace,“ zmínil se starosta Vladimír Klíma.

Z dotací by měl jít milion korun, za který bude možné nakoupit kontejnery, lis na papír, sběrné nádoby na baterie a nebezpečný odpad a také buňku pro obsluhu. Na dotaci se město bude podílet dvaceti procenty.

Ke zprovoznění areálu by mohlo dojít ještě v letošním roce. V současné době mohou lidé ukládat odpad do kontejnerů nebo využívat sběr železa, který zajišťuje soukromý provozovatel.

Klára Alešová