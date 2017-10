Rozkopané ulice ve Vodňanech zpomalí provoz

2. Po ukončení oprav povrchu silnice v ulicích Tylova a Mlýnská bude plynule navazovat další částečná uzavírka silnice č. II/141 (ulice dr. Hajného a Číčenická). Ta potrvá od 9. do 13. listopadu. „Po ukončení stavebních prací bude místní komunikace v předmětném úseku řádně upravena, uklizena, stanoveným způsobem označena a nejpozději do 13. listopadu ve večerních hodinách uvedena do provozu,“ řekl pracovník stavebního úřadu Václav Blahout. Silnice Dr. Hajného bude předčasně zprůjezdněná od 1. do 8. listopadu. Na této ulici od začátku podzimu probíhají opravy všech sítí.