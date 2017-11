Rozálii je už 30 let a je stále mladá

Strakonice – A jak to tenkrát všechno začalo? V 80. letech se základem taneční skupiny stala parta, která společně jezdila na tábory, na vodu a do přírody.

Oslavu třicetilet od založení skupiny naplánovali jejich členové na tuto sobotu ve strakonické SokolovněFoto: Deník/ Alena Šrámková

Nikdo z nás neměl zkušenosti, ale nechybělo nám nadšení. Taneční soubor Rozálie byl oficiálně založen v září 1987. Naše tance byly a jsou do dnes, ve stylu klasického amerického country.



O osm let později vznikla i dětská část souboru.



Oslava výročí je naplánovaná na sobotu 11. listopadu od 20 hodin ve strakonické Sokolovně. Zveme své příznivce na country bál, aby spolu s námi oslavili naše výročí.



A teď k historii…

Psal se rok 1987 a život v tehdejším Československu tak nějak plynul…..



V březnu tohoto roku se ze Staroměstského náměstí vydala na cestu expedice Tatra kolem světa.



V červenci nad Vranovskou přehradou prý posádka vojenského vrtulníku pozorovala UFO…



V září v Brně na strojírenském veletrhu měla světovou premiéru Škoda Favorit - úspěšný model, který se vyráběl až do roku 1995.



A právě v září 1987 ve Strakonicích vznikla Taneční skupina ROZÁLIE.



Dobrých kapel, které hrály country, bylo v 80. letech docela dost. Jedna taková působila i na Strakonicku – byli to Voraři. Z jejich popudu strakonické Městské kulturní středisko zorganizovalo nábor a po třech schůzkách zájemců vzniklo „ jádro“ nové country taneční skupiny. Základem byla parta, která společně jezdila na tábory, na vodu, do přírody. Nikdo z nás neměl učebnice, videa a ani zkušenosti. Měli jsme ale chuť a nadšení pustit se do něčeho, co nebyl ten zajetý střední proud…. Hned na prvním semináři v Českých Budějovicích jsme poznali skvělé lektory Jitku Bonušovou ( tehdy ještě Kožinovou) a Jasana Bonuše. Naučili jsme se první originální tance a postupně jsme si troufli i na vlastní choreografie ve stylu klasického country.



V průběhu dalších let jsme svůj repertoár stále rozšiřovali o další (country) taneční styly – square dance, round dance, line dance, mexické polky, kankán, historické tance z období baroka a clogging, kterým se dnes zabývá hlavně dětská a „juniorská“ část souboru , která vznikla v roce 1995. Během času alespoň někteří z nás vyzkoušeli i další směry, například skotské či irské country tance. Ale nakonec dnes tančíme především to, co stálo u našeho začátku a co snad dokážeme nejlépe, tedy vlastní tance choreograficky založené na klasickém americkém country.



V průběhu třiceti let prošlo naším tanečním souborem více než 260 tanečníků a tanečnic. Mnoho z nich odešlo za studiem, či za prací jinam, jiným se zkrátka změnil život a životní priority. Při takovém množství lidí se občas nešlo vyhnout vnitřním třenicím, ale na rozdíl od většiny souborů kolem nás se nám podařilo vyhnout se dělením a rozpadům. Zkrátka nakonec vždy převládl rozum, kamarádství a to, co nás všechny spojuje, tedy radost z tance. To je věc trvalá a některé z nás v Rozálii už drží celých třicet let.



A ještě na jednu věc jsme snad oprávněně pyšní. Rozálie zůstala po celou dobu souborem s širokým věkovým rozptylem, od malých dětí a -náctiletých až po ty, u kterých se koncovka - cet u jejich věku už před nějakou dobou změnila na -sát. Věřte, že by jim snad i díky Rozálii jejich věk nikdo nehádal.



Ivana Bambásková, Michal Beran