Tentokráte instalace tohoto kouzelného světa dala jeho tvůrci zabrat více než obvykle. Kvůli nejistotě kolem proticovidových opatření začala totiž jeho stavba opožděně. „Dělal jsem ho tři neděle určitě. Nebýt našeho Pepči, nejmladšího syna, tak by nebyl,“ řekl Pavel Rouha těsně po dokončení, pouhou hodinu před zahájením. „Člověk stárne a stavba betlému je pořád stejně náročná, nedá se nikterak urychlit. Vytváříme tu přírodní členitý terén a když chce člověk tu pohádku pro děti a dospěláky udělat, musí to být pěkné.“

O loňském adventu mohli příznivci Rouhova betlému spatřit pouze jeho zlomek v jedné z výloh. Nyní ale opět vyplňuje sklepení v celé své obvyklé, a každoročně originální, kráse. „Byl jsem z té situace kolem toho, jestli betlém bude, nebo nebude, mrzutý,“ svěřil se velešínský soukromý zemědělec Pavel Rouha. „Dělejte něco měsíc, hrozně náročnou piplačku, a pak vám to zarazí nařízení. Díky Pepčovi jsme do toho dali, co se dalo. Zase je ten betlém úplně jiný. Žádnou novou figurku jsem ale nevyřezal, nebyl na to čas ani chuť. Poslední metr čtvereční jsem dělal v pátek od dvou hodin odpoledne do 22.15 hodin v noci - tolik práce dá betlém. Jsou to stovky hodin mravenčí práce.“

Z Pavla Rouhy čišela únava, ale novou pozitivní energií ho opět nabijí všichni návštěvníci, kteří se na betlém těší, přijdou se podívat a odcházejí s radostí v srdci. Dřevěný betlém věrně přibližuje rozmanitá, dnes již téměř zapomenutá řemesla, mnohé figurky znázorňují konkrétní osobnosti Velešína, ba i z jiných končin.

„Vánoční výstava je to jediné, co nám z celého adventu zbylo“ uvedl Jaroslav Bartizal, člen Společnosti přátel Velešína, která výstavu pořádá. „Tak doufáme, že vydrží otevřená až do Tří králů. Připomínám, že výstavu může navštívit kdokoliv, ať je očkovaný nebo ne, za podmínky, že bude mít respirátor. Protože u výstav platí jenom dvě zásady – respirátor a rozestupy.“

Již druhým rokem se osvědčil nápad další členky společnosti, Marie Korbelové, vystavit betlémy kolem náměstí, aby byly bez ohledu na opatření stále přístupné všem. „Cestu sem všichni znáte. A víte, že Kantůrkovec je o scházení, sbližování se, setkávání. Letos vám cestu sem zpříjemní betlémy a andělé v různé podobě. Nezapomeňte, že v každém z nás při tomto pozemském životě může být kus anděla. Je to na nás. Děkuji všem, co nám pomohli, aby se výstava mohla uskutečnit.“

Kdy je otevřeno



Vánoční výstava na Kantůrkovci je od 11.12. 2021 až do 6.1. 2022 otevřena denně od 14 do 17 hodin. O nedělích a svátcích také po mši v 9.30 hodin. Na Štědrý den je otevřeno od 9 do 16 hodin a po půlnoční mši.