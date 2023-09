Tak na tuhle zprávu čekají všichni houbaři. Rostou a je jich hodně. „Od mé poslední návštěvy lesa se vše změnilo a na Strakonicku rostou hřibové houby jako o závod.

Houby už rostou. | Foto: Jan Malířský

Asi tomu pomohly ranní mlhy. Já ve středu 13. září přijel s plným kufrem auta a podělil jsem devět známých. Něco jsem uvařil na omáčku a suším to, co jsem rozkrájel. Jsou to vesměs hřiby smrkové, kozák březový, klouzek sličný, muchomůrka růžovka, muchomůrka červená, čechratka černohuňatá, třepenitka svazčitá,“ říká houbař Jan Malířský, který zaslal i fotografie svého úlovku. Mnoho hřibů přerostlých prý již nechal lesu a kupodivu byly z 80 procent zdravé.

Tak houbaři, hurá do lesa! A posílejte fotografie na petr.skotko@denik.cz.

