Když jsem zjistila, že nebudeme chodit do školy, tak jsem měla radost. Docela jsem se i na to těšila, ale co si budeme povídat, je to pořád škola. Ráno v 7:15 mi zazvonil budík a v 7:40 začala první online hodina, která byla spíš taková zkušební. Zkoušeli jsme zvednout ruku, zapnout mikrofon. Další hodiny jsme se už začali učit. Ten den jsem si říkala, že to není úplně špatné, protože můžu spát déle, ráno jen zapnu počítač a už jsem ve škole a nemáme tolik hodin jako ve škole. Ale postupem času to bylo horší. Půlce třídy nešel mikrofon, další nebyli na hodině, další někam odešli, a tak pracoval jenom někdo. Moc dlouho to netrvalo a myslím si, že jsme se zase všichni těšili zpátky do školy. Ve škole je to pro nás lepší, učitelé nám to mohou lépe vysvětlit a my to dokážeme i lépe pochopit. Doufám, že už distanční výuka nebude.

Nela Skálová, 8. třída

Když nastala distanční výuka, tak si myslím, že většina z nás o dost zlenivěla. Ve zkoušce byla naše pevná vůle učit se a nepodvádět. Jak jsme byli izolovaní, odvykli jsme si i na větší počet lidí. I proto by se návrat do školy dal srovnat s nástupem po velkých prázdninách. Nástup do školy vyžadoval píli i všechnu pozornost. Přes distanční výuku jsme se toho moc nenaučili a co jsme měli umět, bylo potřeba použít. Najednou se zase všechno pomalu rozběhlo, a to nás mohlo, jak zaskočit, tak i povzbudit. Někomu mohlo vyhovovat ležení doma, ale já jsem ráda, že už můžu do školy. (Eva Kameníková, 9. třída)



Distanční výuku bych už nikdy nechtěla. Nevýhodou bylo, že jsem nebyla s kamarády, byli jsme pořád zavření doma a skoro nikdo nedával pozor. Bylo těžké přes online výuku pochopit některé učivo. Když jsme psali testy, mnoho dětí u nich podvádělo a tím pádem nebyly známky spravedlivé. Když jsme se vrátili do školy, tak jsem byla šťastná. Opět jsem všechny viděla, někteří se změnili, nebo vyrostli. Když jsme se vrátili do školy, psali jsme testy, které byly těžší než přes počítač. Museli jsme nosit roušky a testovat se, ale pořád lepší než být doma. Moc jsem se těšila na ty vylomeniny, co kluci dělají. Byla jsem ráda, že jsme ve škole. Snad už se na distanční výuku nevrátíme.



Zuzana Kučerová, 8. třída

Distanční výuka mi moc nevyhovovala ohledně učení. Hodně jsem se ve všem zhoršila. Moc jsem toho nechápala, ale vstávání kolem půl osmé bylo dobré. Za den jsme měli asi pět hodin. Každým dnem jsem doufala, abychom se vrátili do školy. Po návratu do školy jsem se hodně zlepšila v učení, kamarádi mi také hodně chyběli, nejhorší ale bylo to vstávání a vydržet celý den sedět v lavici ve škole. Roušky a testování ve škole byly strašné. Roušky jsme museli mít na začátku i při hodinách, hůř se mi v tom dýchalo a nemohla jsem moc přemýšlet. Ale pochopila jsem lépe učivo, protože mi to učitelé lépe vysvětlili. Doufám, že už budeme chodit normálně do školy.

Natálie Mačurová, 8. třída

Pro školy zlomový rok 2020. Svět i Českou republiku začala ovlivňovat a dost omezovat nemoc Covid-19. Ze začátku to určitě bylo pro studenty fajn, pár týdnů budeme doma. Ale z pár týdnů se nakonec staly měsíce. Nejdřív jsme ještě neměli on-line hodiny. Stačilo jen stihnou poslat vypracované zadání do nějakého termínu. Učili jsme se a dělali si úkoly, kdy jsme chtěli. A žádné vstávání. Takže pro mě skoro takové volno. Do školy jsme mohli jít až na poslední měsíc školního roku. Potom už byly prázdniny, které mě ale nebavili tak jako normálně, když už jsem byla doma pár týdnů předtím. Jediné, co bylo fajn, že jsem se mohla už víc vidět s kamarády. A tak jsem se těšila do sedmičky, do školy. Doufala jsem, že už školy nezavřou. Bohužel jsme ve škole dlouho nebyli a zase nás zavřeli. Tentokrát jsme ale měli už on-line hodiny. To už pro některé taková pohodička nebyla. Muselo se vstávat a muselo se v on-line hodinách také něco dělat. Pokud to teda nebylo, že tomu nejde mikrofon, tomu se ztrácí signál a tomu vůbec nejde wifi. Takhle jsme to museli vydržet několik měsíců. ON-LINE. Nebýt on-line, nevím, co se máme učit, co máme za úkoly, ale nevím ani to, co dělá kamarádka a jak se vůbec má. Takhle jsme to vydrželi skoro celý rok. Prošla jsem osmou třídu skoro celou on-line. Když si to tak spočítám. Do školy mám chodit deset měsíců. V šesté to bylo sedm měsíců a v sedmé tak tři. Takže mi to vzalo minimálně jen rok školy. A tu dobu už nám nikdo nevrátí.



Johana Sedláčková, 8. třída