Je tomu 720 let. „První písemná zmínka o Volyni sice pochází z roku 1271, ale městem se stala až v roce 1299,“ informuje starosta města Martin Červený. Na oslavy města se mohou lidé těšit v termínu 22. a 23. června 2019.

Sokolové také chystají oslavy. Letos uplyne 150 let od založení Jednoty Sokol Volyně a kulatiny oslaví i místní Sokolovna. „O stavbě Sokolovny bylo rozhodnuto v roce 1927 a ke slavnostnímu otevření budovy došlo v červenci 1929,“ doplňuje starosta Martin Červený. Oslavy by se měly konat od 10. do 12. května 2019.

Podle historických pramenů se psal listopad 1909, když vznikl Sportovní klub Volyně a sportovní kroužek sehrál první meziměstský zápas s týmem Strakonic. Až do roku 1924 se fotbal hrál na tržišti za pivovarem, nové fotbalové hřiště bylo slavnostně otevřeno 9. června roku 1924.

„Postupně se měnil i název nejprve na Tělovýchovnou jednotu Slavoj, to bylo v roce 1953. Původní název SK Slavoj Volyně byl v 90. letech minulého století znovu obnoven,“ vysvětluje starosta. Výročí založení chtějí sportovci oslavit během 3. a 4. srpna 2019.

