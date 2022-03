Sedíte u stolu a marně si lámete hlavu s tím, co si dáte. Přejíždíte očima nahoru a dolů v tajné naději, že vám někdo poradí. A pak se rozhodnete. „Dejte mi řízek.“

Řízkový pátek

Věta, kterou například ve Vodňanech slýchávají každý pátek desítky let. „To je pravda, ve Vodňanech existují takzvané řízkové pátky,“ říká majitel Karel Jamar. Kdysi se pokoušel tuto tradici „ohrozit“ a připravoval na pátky jiná zajímavá jídla. „Bylo to marné. Hosté prostě přišli na řízek, a když nebyl, šli pryč,“ vzpomíná. V současné době zde stojí smažený řízek s přílohou a polévkou 120 korun a stále patří mezi oblíbená jídla. Natolik, že ho udělají zákazníkovi na požádání, i když není na pořadu dne.

Mekkou obědů ve Strakonicích je restaurace Jiskra. V době od 10 do 13 hodin se zde vystřídají desítky lidí všech profesí – od řidičů a řemeslníků třeba po policisty a úředníky. Svědčí o tom neustálá fronta parkujících aut, dodávek a náklaďáků vedle hlavní komunikace. „Jestli děláme smažený řízek? Bez něj bychom mohli zavřít!“ říká majitel podniku Michal Vlček. Řízek zde stojí 110 korun.

Zajímavým způsobem se k fenoménu smažený řízek postavili v restauraci U Jiskrů v Kbelnici. Měli zde doslova řízkové menu. To obsahovalo podobu oblíbeného jídla v desítkách variant z celého světa – Japonska, Francie, Holandska a podobně. „Na lístku normálně není, protože k Jiskrům se jezdí za jinými kulinářskými zážitky, ale když máte zájem, udělám vám ho,“ doplnil majitel Martin Jiskra.

V našem malém srovnání se vracíme do Vodňan, konkrétně do restaurace Na Radosti. „Já mám řízek i s polévkou a rohlíkem za 99 korun. Na radost se chodí za řízkem, v pátek bývá ze 45 jídel 35 řízků. Ale nebývá to pravidlem. Někdy řízek převálcuje třeba katův šleh nebo smažák,“ usmívá se majitel Jiří Sebera.

Každopádně jedna věc je jistá. Smažený řízek patří díky své jednoduchosti mezi stálice našich restaurací přesně ve znění věty, že řízkem nemůžete nic zkazit. Dobrou chuť!