Řidiči: Značka pro zipování je umístěna špatně

Strakonice – Řidiči, vyjíždějící od marketu Lidl, poukazují na špatné umístění značky Střídavé řazení (zipování) ve směru od města ke kruhové křižovatce.

3 nejdůležitější pravidla jak zipovat:Počítat se zúžením a zvolnit hned, jak uvidíte dopravní značku, která značí práci na silnici nebo sbíhání jízdních pruhů.Zvolit jeden jízdní pruh, ve kterém budete dále pokračovat, a hned se neřadit do průběžného.



V tomto pruhu dojet až k místu zúžení.



I když je určena řidičům jedoucím od centra, měla by být lépe viditelná i pro řidiče odbočující z parkoviště vlevo. Ti méně zkušení si nevšimnou ani vodorovného značení na komunikaci. „Někdy je provoz tak silný, že musíte všechnu pozornost soustředit jen na výjezd od Lidlu. Hodně řidičů tak čeká, aby se zařadili rovnou do pravého pruhu a zipování si nevšimnou,“ řekl jeden z řidičů.



Dopravní značení spadá pod odbor dopravy MěÚ Strakonice. Jeho vedoucí Václav Býček k tomu řekl: „Budeme tyto argumenty respektovat a značku posuneme tak, aby byla viditelná i při výjezdu od marketu Lidl,“ uvedl Václav Býček.



Značka byla umístěna v listopadu 2016.

„Pro vozidla vyjíždějící z parkoviště od supermarketu Lidl přibyl připojovací jízdní pruh. Využíváním připojovacího pruhu tak dochází k plynulému provozu a ke zrychlení výjezdu z parkoviště. Řidiči vyjíždějící z parkoviště se tak řadí do levého připojovacího pruhu a jedou souběžně s vozidly jedoucími v průběžném pruhu ve směru od centra města, od kruhové křižovatky. Znamená to, že na konci připojovacího pruhu, tedy před místem, kde se jeden pruh napojuje do druhého, by si řidiči měli dávat střídavě přednost, pravidlem ZIP. Na změnu dopravního značení upozorňuje také informativní značka Střídavé řazení, která je umístěna od centra, v úseku mezi dvěma kruhovými křižovatkami. Tato informativní značka pouze místo zdůrazňuje. Umístění značky není povinné, neboť pravidlo ZIP platí samozřejmě i všude jinde, kde značka umístěna není.“ Tisková mluvčí PČR Strakonice Jaromíra Nováková

Zip přichází na řadu před místem, kde se spojují jízdní pruhy. Tedy před nějakou uzavírkou, v horším případě když se stala dopravní nehoda. Smyslem pravidla zipu je, aby se auta jedoucí v pruzích vedle sebe střídavě zařazovala do průběžného pruhu. Jen tak bude provoz před samotným zúžením plynulý a nekonfliktní. Když se do této situace dostanete, ten nejlepší a můžeme říct i jediný správný způsob zipování je, že se do průběžného (volného) pruhu nebudete zařazovat daleko před zúžením, ale až těsně před ním. Zamezíte tak dlouhým kolonám a omezení plynulosti.



Pravidlo zipu upravuje zákon 361/2000 Sb., o silničním provozu. Ten však řidičům ohledně jeho dodržování nic povinného nenařizuje.



I když má pravidlo zipu svoji vlastní dopravní značku a každý šofér už o něm slyšel, je pořád dost těch, co zipování buď nechápou, anebo ho jednoduše ignorují a nejsou ochotni před sebe nikoho pustit. Stačí pár takových chytrých hlav a provoz se může úplně zadrhnout. To, čím jsou řidiči při zipu iritováni vůbec nejvíce, je nakonec jen „optický klam“. Když se totiž auta začnou zařazovat do průběžného pruhu příliš brzo, má řidič, který jede ve vedlejším pruhu dojem, že ho ostatní drze předbíhají. Řidiči jsou neochotní před sebe kohokoliv pustit, o svoje slovo se přihlásí agresivita, případně na druhé straně zase vynucování zajet do pruhu, když už je to fakt potřeba. Takové prostředí může strhnout řetězovou reakci a rázem má nervy na vlásku i ten nejklidnější řidič, který do té doby za volantem při hudbě hezky meditoval.



Podle většiny provozovatelů autoškol je ale celý princip zipovaní jinde, než jen u viditelné značky nebo doporučení. Shodují se v tom, že chybí především slušnost a ochota vyjít vstříc dalším účastníkům silničního provozu. Další nevýhoda je pak v tom, že na Strakonicku takových míst jako u strakonického Lidlu není. Většina řidičů tak není zvyklá tuto možnost využívat.



