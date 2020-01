Chodci i řidiči se cítí díky novému kruháči v Blatné bezpečněji. Křižovatka je podle nich přehledná a splnila svůj účel.

Potvrdit to může i ředitel místního učiliště Miroslav Čapek, podle kterého se v místě zlepšila bezpečnost jak pro chodce, tak pro řidiče. „Původně byla tahle křižovatka místem, kterému se hlavně řidiči raději vyhýbali. Když jel někdo ve směru od učiliště, musel si hodně najet do křižovatky, aby vůbec viděl,“ zmínil Miroslav Čapek. Připustil, že ve škole před tímto místem varovali i studenty, kteří jezdí do školy autem a na motorkách. „Křižovatka byla problematická, určitě tu minimálně jedna nehoda do roka byla,“ dodal Miroslav Čapek.