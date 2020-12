Řidiči často podceňují nebezpečí mlhy nebo námrazy a nepřizpůsobí rychlost jízdy situaci na komunikacích. Před mlhou varují i značky.

U velké křižovatky na Okružní ulici se jeden z řidičů pokusil se o manévr, při kterém zřejmě podcenil situaci. Podle policie se chtěl vrátit zpět do křižovatky, ale při otáčení na silnici došlo ke karambolu s jiným vozidlem. Jedna z důležitých komunikací na příjezdu do Českých Budějovic od Lišova byla na dlouhé desítky minut ucpána kolonami. Naštěstí nedošlo k tragičtějším následkům. Ale bohužel, i tragické nehody se na silnicích v souvislosti s mlhou a jinými obtížnými podmínkami stávají.

Jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura upozorňuje, že například v mlze často řidiči podceňují vzdálenost, na kterou dohlédnou a nepřizpůsobí tomu rychlost vozidla. Při teplotách kolem nuly pak snadno může hrozit námraza. "I když se to nezdá a nemusí být úplně zřejmá a viditelná, tak se může námraza objevit," varuje Milan Bajcura a dodává, že to výrazně ovlivňují i místní podmínky. Například úsek kolem elektrárny Temelín je vybaven i speciálními značkami. Kolem vodních ploch na Vodňansku či Hlubocku se také mohou tvořit mlhy a námraza místně, i kdyby se v okolí nevyskytovaly. Navíc má vliv na námrazu i nestejnoměrná teplota ploch v terénu. "Komunikace nyní může být podchlazená," upozorňuje Milan Bajcura na nepříznivý faktor, který může výrazně zhoršit jízdní podmínky.

Podcenit se nemá podle policejního mluvčího ani přezutí na zimní pneumatiky. "Letní gumy na zmrzlém povrchu ztvrdnou a nedrží stopu. Delší je i brzdná dráha," připomíná rozdíl ve vlastnostech speciálních směsí v pneumatikách Milan Bajcura.

Samostatnou kapitolou je pak lesní zvěř a její putování přes silnice. V současnosti je navíc plašena ve větší míře lidmi, protože se procházky v přírodě aktuálně těší větší oblibě než jindy. I to přispívá k migraci, která pro posádku vozidla může mít vážné následky. Na cestu se zvěř vydává mimo jiné kvůli potravě a různě tak může střídat třeba plochy na nichž se dosíká kukuřice.

Případný karambol ale mohou odvrátit i samotní řidiči. Někdy se podaří třeba zvěř zahlédnout už ve chvíli, kdy se přibližuje ke komunikaci. A počítat se má s tím, že pud zvěři velí vozidlu utéct, předběhnout jej, ne změnit směr do bezpečí pole. Srnčí se zpravidla také pohybuje ve skupinách, takže se vyplatí přibrzdit, i když přeběhne jen jeden kus. "Vždy je třeba počítat s horší variantou," vybízí k opatrnosti řidiče při provozu na silnicích Milan Bajcura. A policejní mluvčí připojuje, že pokud jeden z řidičů přibrzdí nebo zastaví, neměl by další využít situace k předjetí, ale přibrzdit by měl také. Se zvěří už se navíc je možné setkat poslední dobou i na okrajích měst nebo obcí.

Chybou některých řidičů pak je v podzimní době to, že svítí jen na denní světla, to znamená, že zadní světla nesvítí. Vozidlo je pak za ztížených podmínek velmi špatně viditelné jiným účastníkem provozu, často až ve chvíli, kdy už srážce nelze zabránit.

Pokud se týká mlhy, je podle Josefa Slavíka z Českého hydrometeorologického ústavu způsobena ochlazením vzduchu s vysokou vlhkostí. Není nutné, aby třeba teploty byly přímo kolem nuly, ale tvorbu mlh podporuje třeba i chladný zemský povrch. Proto jim aktuální roční období napomáhá.

Dopravní experti pak připomínají obecně nutnost opatrnosti při jízdě a dbání známého pravidla bezpečného návratu.