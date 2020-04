"Nesetkali jsme se s nikým, kdo by dělal vyloženě problémy, nebo koho by policisté museli nějak důrazněji řešit," vzpomíná Marek Kocián.

Jak dlouho jste ve Strážném pomáhal? Jaké jste měli šichty?

Pomáhal jsem v rámci 12 hodinových směn ve dnech 21. a 22. března, tedy sobota a neděle, vždy od 7 do 19 hodin v rámci denní rotace. Na každý den byli určeni dva zdravotníci, kteří se střídali na denní a noční směnu. Byli rovněž vyčleněni i řidiči, kteří měli v případě potřeby a provedení odběrů odvést zajištěné vzorky. Ti rotovali po 24 hodinách. Naší hlavní činností, co by zdravotníků, bylo poskytovat součinnost základním složkám IZS. Konkrétně se jednalo o provádění namátkových kontrol řidičů, především měření tělesné teploty, dotazování v rámci cestovatelské anamnézy a v neposlední řadě také informativní činnost, rozdávání letáků vydaných ministerstvem zdravotnictví apod. Byli jsme rovněž připraveni poskytnout neodkladnou přednemocniční péči do příjezdu ZZS, pokud by to situace vyžadovala. Řidiči, kteří s námi drželi směny, byli primárně určeni na převoz zajištěných vzorků, pokud by došlo z naší strany k odběru.

Chovali se kontrolovaní řidiči slušně?

Co se týče řidičů, drtivá většina z nich reagovala na naši přítomnost a na hraniční kontroly s velkou mírou pochopení. Největší část řidičů tvořili čeští pendleři, kteří buď jeli do práce, nebo se z ní vraceli. Druhou skupinou byli řidiči kamionů. V neposlední řadě pak velkou část tvořili Němci, kteří bydleli v příhraniční oblasti a měli ve zvyku jezdívat na hranice kupovat cigarety a tankovat pro ně levné české palivo, popřípadě jezdit na obědová meníčka do českých restaurací. Ty jsme postupně se zpřísňováním nařízení vlády ČR a následnému uzavření hranic pro cizince byli nuceni zastavovat a otáčet zpět do Německa. Ale ani v těchto případech jsme se s kolegy nesetkali s nikým, kdo by dělal vyloženě problémy, nebo koho by policisté museli nějak důrazněji řešit.

Jsou tedy v tomto směru Němci disciplinovanější?

Pokud se bavíme o přístupu řidičů, tak se v ničem neliší od Čechů, alespoň v této věci. Ať Němci nebo Češi, někteří reagovali více či méně expresivně, ale nikdo nedělal žádné problémy. Naopak, někteří měli tendence se zapovídat s kolegy hasiči a policisty a ve výsledku nám popřáli štěstí a klidnou službu.

Co jste jedli, kde jste odpočívali a kam třeba chodili na záchod?

Jako naše zázemí jsme sdíleli a využívali vytápěné stany, buňky a přívěsy kolegů z Hasičského záchranného sboru JČK a Policie ČR, kteří tuto oblast zajišťovali. Z naší vojenské techniky jsme měli k dispozici jedno zdravotnické vozidlo Land Rover a jeden speciální kontejner, který byl ovšem určen výhradně jako případné odběrové stanoviště. Z tohoto důvodu jsme jej nemohli využívat pro ubytovací účely. Pokud jde o stravování, já osobně jsem si vždy připravil jídlo dopředu na celou směnu. Pitnou vodu a občerstvení nám zajišťovali hasiči. V rámci našeho zázemí byl pro účely odpočinku vyčleněn jeden hasičský stan, venkovní posezení a buňka se základními spotřebiči, jako byla lednice, mikrovlnka a varná konvice. V případě potřeby byly k dispozici dvě mobilní toalety.

Byli jste v kontaktu s blízkými?

Během výkonu služby na hraničním přechodu jsme byli s našimi blízkými pouze v telefonickém kontaktu, případně přes sociální sítě. Ti z nás, kteří se po rotaci směn vraceli domů za svými rodinami, pak samozřejmě se svými blízkými byli v mnohem užším kontaktu. Nikdo během našeho působení na Strážném nepřišel do přímého kontaktu s potvrzeným nakaženým pacientem, ani s řidiči, kteří by zcela zřetelně vykazovali symptomy charakteristické pro onemocnění COVID - 19. Současně jsme my, jako zdravotníci, používali v případě kontaktu a měření teploty řidičům všechny potřebné ochranné pomůcky včetně ochranného obleku a ochranného štítu. Z těchto důvodů zde nebyla reálná potřeba posílat nikoho z nás do preventivní karantény.