Podle obyvatel i řidičů města má takové opatření smysl, ale musí být doprovozené i kontrolami ze strany policistů. „Nejlepší by bylo, kdyby takový radar vyfotil auto, které překročilo rychlost. Byl by důkaz. Ale i pohled na displej, kde je vidět vyšší rychlost, může sundat nohu z plynu,“ myslí si někteří obyvatel z ulice Volyňská a přilehlého sídliště Šumavská.

Podle některých dopravních policistů mohou mít podobná zařízení smysl ve spojitosti s kontrolami a odpovídajícími sankcemi. Někteří řidiči si totiž po čase na měřič zvyknou a přestanou ho vnímat. Oficiálně se ale k této záležitosti vyjadřovat nechtějí

Radní souhlasili s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury s projektem Měřiče rychlosti Strakonice. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny na částku 550 000 korun. V případě, že město bude úspěšným žadatelem, pak by mělo obdržet dotaci ve výši 85 procent, což by pokrylo částku 467 500 Kč a podíl hrazený z městského rozpočtu by tak činil necelých 83 000 korun.

Termín podání projektů je 29. ledna.

Státní fond dopravní infrastruktury vypsal pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021.

Cílem programu je podpora akcí zaměřených na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedním z podporovaných opatření je i instalace měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel.