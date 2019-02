Strakonicko - Jen v letošním roce došlo na Strakonicku k devíti dopravním nehodám, jejichž aktérem byl i chodec. Jedna z nich dokonce byla smrtelná. Havárie se udála v noci a řidič chodce neviděl.

Jaromíra Nováková. | Foto: Policie ČR

Policejní mluvčí Jaromíry Novákové jsme se proto zeptali na hlavní zásady chování chodců při vstupu na komunikaci.

Co platí pro chodce při chůzi po krajnici?

Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, nejvýše dva vedle sebe. Za snížené viditelnosti, v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Pro organizovaný útvar chodců, tedy školní mládež, průvod a podobně, platí chůze vpravo.

Jak je to s povinností nosit reflexní prvky?

Novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti od 20. února 2016, mimo jiné zavádí novou povinnost pro chodce, a to mít na sobě reflexní prvky. V ní je následující: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Proč by měli podle vás chodci reflexní prvky využívat?

Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější právě chodci a cyklisté. Chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost, což jim umožní právě reflexní prvky, které zvýší jejich viditelnost až na 200 metrů. Porušením daného pravidla se neoznačený chodec dopouští přestupku, který může policista na místě vyřešit domluvou či uložením blokové pokuty až do výše dva tisíce korun.

Chodci určitě stále chybují i při přecházení. Můžete zopakovat základní pravidla?

Chodec má při přecházení zvolit vhodné a bezpečné místo. Vozovku přecházet jen kolmo k její ose, před vstupem na ni se přesvědčit, zdali může přejít, aniž by ohrozil sebe a ostatní účastníky. Musí mít vlevo i vpravo dostatečně dlouhý přehledný úsek, tedy vidět a být viděn. Nepřehledná místa mohou být řada stojících vozidel, kontejnerů, rohy ulic, či dav lidí. Je-li blíže než padesát metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Po přechodu pro chodce se přechází vpravo.

A na co by měli chodci ještě dbát?

Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Uvádí se: Jestliže jede v obci automobil rychlostí 50 km/h, potom je jeho brzdná dráha na suchém povrchu cca 30 metrů, na mokrém se zdvojnásobí, na ledě desetinásobná. Mimo obec jede automobil rychlostí 90 km/h, jeho brzdná dráha na suché vozovce je 70 metrů.