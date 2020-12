/VIDEO/ Tradiční výstavu své rozsáhlé sbírky letos i přes omezení kolem koronaviru otevřeli řezbáři Karel a Libor Šedinovi. V bechyňské ulici U Stadionu tak provádí své hosty a své vlastnoručně vyrobené i darované betlémy doplňují odborným a poutavým komentářem.

Bechyňští řezbáři Karel a Libor Šedinovi tvoří originální autentický Bechyňský betlém. | Video: Lenka Pospíšilová

Do suterénu vily číslo 356 mohou každý den od 10 do 17 hodin maximálně tři osoby či rodinní členové, ale čekaní se vyplatí. Pokud to vládní opatření dovolí, lze jejich sbírku vidět až do 10. ledna.