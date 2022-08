Antonín Švehla se narodil roku 1873 v Hostivaři, byl prvním předsedou agrární strany, a to od roku 1919 až do své smrti v roce 1933. Mohl kandidovat i na prezidenta Československé republiky v roce 1927, ale odmítl a svůj hlas dal T. G. Masarykovi. "Jméno Antonína Švehly je spojeno s Rudolfem Beranem, který se stal předsedou agrární strany hned po jejím obnovení v roce 1935. Rudolf Beran se narodil roku 1887 v Pracejovicích a zemřel roku 1954 v komunistickém vězení v Leopoldově. Za války byl v roce 1941 zatčen gestapem, roku 1943 byl propuštěn a v letech 1945 a 1947 v inscenovaném procesu odsouzen k 20 letům vězení. V Pracejovicích na památku 1. předsedy agrární strany byl postaven "Švehlův dům", jehož slavnostního otevření v roce 1937 se zúčastnil prezident Eduard Beneš, který pak v pokračoval ve své cestě do Strakonic. Na počest památky A. Švehly byla vydána publikace " Na paměť Ant. Švehly" z roku 1933, kterou jsem kdysi koupil a s jejími obrázky vám jeho život přiblížím," přibližuje historii Jan Malířský.