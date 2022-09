V období Československa se hrálo ve Strakonicích mnoho zajímavých utkání tehdejších mužstev Fezka a ČZ Strakonice. "Ať již to byl slavné vzájemné zápasy, nebo zápasy se Slavií, Duklou nebo Národním mužstvem," říká sběratel Jan Malířský.

Ze strakonického fotbalu. | Foto: Archiv Jana Malířského

Fotografie jsou z utkání: Strakonice s ČSSR 1:9, ČZ v Edenu se Slavií 0:6, ČZ vs. ČSSR 0:8, ČZ vs. Slavia Praha 0:6, ČZ vs. Dukla Praha, Derby ČZ vs. Fezko, Kombinované mužstvo ČZ a Fezko s národním mužstvem ČSSR, r. 1967. "Snímky jsou z archivů V. Kurala a Josefa Chaluše, které mi kdysi poskytli. Snad se zde i mnozí ještě poznají, ale hodně kamarádů již není mezi námi," dodává Jan Malířský.