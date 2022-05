Při prohlížení svých pohlednic narazil sběratel Jan Malířský na pár kreseb na pohledech od akademického malíře, profesora Václava Polívky.

Kresby profesora Václava Polívky. | Foto: Archiv Jana Malířského

"Narodil se roku 1896 v Horní Cerekvi a zemřel roku 1969 v Praze. Byl to pedagog, grafik a malíř jehož pobyt ve Strakonicích je spojen s historií vzniku zdejšího gymnázia tehdy na Velkém náměstí. Pro nové gymnázium maloval názorné obrazové pomůcky. Byl to krajinář i portrétista, před svou smrtí se vrátil do Strakonic, aby maloval nové i mizející motivy města. Jako vzpomínku na něj přikládám kresby na pohlednicích, které vydali bratří Římsové v Blatné," říká Jan Malířský.