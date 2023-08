Hračky jsou určené hlavně dětem, ale výstava, kterou můžete navštívit v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech, ta rozhodně potěší i dospělé. Představuje hračky jejich mládí.

Výstavu s názvem Hračky 20. století můžete navštívit v synagoze ve Vodňanech. | Foto: Se souhlasem Michala Jánského z Destinační společnosti Píseckem s.r.o.

Do dětských let se mohou vrátit rodiče i babička s dědečkem. Výstava s názvem Hračky 20. století, kterou najdete ve vodňanské synagoze, představuje vláčky, autíčka, nafukovací hračky do vody, autodráhy i panenky a mnoho dalších hraček, které návštěvníky vrátí zpět v čase.

Pokud máte rádi výstavy s nádechem nostalgie, určitě si tu ve Vodňanech nenechte ujít. Navštívit ji můžete až do 30. září. S derniérou, která se koná 22. září, jen navíc spojená i retro diskotéka a komentovaná prohlídka.

Exponáty, které zachycují svět hraček v průběhu 20. stolení pocházejí ze sbírek muzea i od soukromých sběratelů.