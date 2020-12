Chaos ve vládních opatřeních ohledně provozu restaurací kritizuje David Ondriš, nájemce podniku Družstevní dům v českobudějovické čtvrti Suché Vrbné. I to je důvodem, proč v osm večer sice zavírá, ale umožňuje zákazníkům i další dvě hodiny odběr jídla prostřednictvím dovážky. "Doufám, že mám takovou variantu, která neporušuje vládní opatření. S restauracemi, které otevřou i po 20. hodině, ale sympatizujeme. Myslím, že na to mají právo," zdůrazňuje David Ondriš.

Družstevní dům provozuje kuchař a šéf v jedné osobě pět let. Na 11. listopadu chystal oslavu výročí s martinskou husou, ale přišel zákaz provozu. Minulý týden otevřel a od té doby stojí v kuchyni a vaří. Nemá ani čas sledovat, jak se mění opatření. I to je jeden z důvodů, proč nechává hosty objednávat jídlo na dovážku i po 20. hodině. "Jeden den je to tak a druhý jinak. Ani nestíhám změny sledovat. My jsme celý den všichni v práci. Nemáme čas, abychom koukali na televizi, co vláda zase změní. Co platí jeden den, druhý už neplatí. Vím, že neznalost zákona neomlouvá, ale jsem kuchař, až do večera vařím, snažíme se něco produkovat," zdůrazňuje za personál restaurace David Ondriš s tím, že oficiálně nemá čas hlídat aktuální stav a ani žádnou informaci o vládních opatřeních z úředních zdrojů nedostává, jen co se dozví z médií.

A nerozumí tomu, proč se tak náhle vše mění. Jeden den je otevřeno, pak přijde zákaz pití alkoholu na veřejnosti, aby se lidé neshlukovali u stánků na vánočních tržištích. Pro jistotu se zakáže vynášení PET lahví s pivem z restaurací. Pak se podle Davida Ondriše vláda "chytne za nos" a PET lahve z hospod dovolí odnášet…

I kvůli uvedeným zmatkům nabízí Družstevní dům objednávky jídla i po 20. hodině a možnost platí i pro pivo. Jde hlavně o symbolickou věc, i když každý výdělek se v dnešní době počítá. "Nic moc velkýho to nebylo," komentuje restauratér výsledek prvního dne. A dodává, že lokál bude ve 20 hodin zavřený. "Máme tu policii skoro denně," připojuje k dodržování vládních nařízení.

Pomoc od státu považuje za nedostatečnou a hlavně se zpožděním. "Ani v první, ani ve druhé vlně jsme nedostali sto procent nákladů na zaměstnance. Je to čistých šedesát procent. V prosinci přišly peníze za říjen. Ale já musím zálohy platit předem," popisuje obtíže s financemi David Ondriš a dodává, že první je na řadě stát, druzí jsou na řadě zaměstnanci a on je až na třetí pozici. "Lidé jsou největší náklad. Já je držím zuby nehty, abych je neztratil," zdůrazňuje přitom David Ondriš. "Dodavatelé také živoří," připomíná restauratér obtíže, které se z gastronomických provozů přelévají na další podnikatele.

Na straně restaurací je i Sdružení přátel piva. Podle názoru předsedy sdružení Tomáše Erlicha je přísný postup vůči restauracím a hospodám pouze politické rozhodnutí, nemající žádné faktické ani reálné statistické opodstatnění. "Nelze nad rámec nařízení ještě navíc likvidovat gastro provoz v České republice neustálými změnami. Pokud již byl představen plán protiepidemických opatření (PES) – který je vůči sektoru pohostinství jeden z nejpřísnějších, má se alespoň dodržet a nikoliv ho nahodile měnit, zřejmě na nátlak části veřejnosti," míní Tomáš Erlich.

"Máme tedy plné pochopení pro případné rebelující restaurace, které ve 20 hodin neuzavřou svůj provoz, ale budou mít pro veřejnost otevřeno až do (dle 3.stupně PES) povolené 22. hodiny," dodává Tomáš Erlich. "Jsme šokováni lidmi, kteří považují otevřené restaurace za příčinu současného nárůstu počtu nakažených, ač by se toto mohlo projevit nejdříve za týden, a tedy skutečnou příčinou jsou přeplněná obchodní centra, zaměstnání – ale i školy. Důkazem pro naše tvrzení jsou i letní měsíce, kdy restaurační zařízení jela na „plný plyn“ a byla plně obsazená a přitom nedocházelo k žádnému nárůstu počtu nakažených během celých prázdnin. Současná omezení – a natož ještě svévolně upravené nastavení 3. stupně PES – jsou tedy pouze nesmyslná, alibistická a politická gesta, určená pro jistou část veřejnosti," myslí si Tomáš Erlich.

Podle vlády má ale omezení provozu restaurací přispět k tomu, aby se nezvyšoval počet nakažených a aby se epidemie udržela alespoň ve zvládnutelných rozměrech. Proto úřady na dodržení zavírací doby restaurací už ve 20 hodin trvají. Ve čtvrtek 10. prosince byla ostatně vládou zmíněna možnost, že opatření budou dále zpřísněna. Jednat o tom má vláda v pondělí. Zkoumá se také, zda neprodloužit vánoční prázdniny.

Policie dodržování vládních nařízení neustále kontroluje. Ve středu 9. prosince například Policie České republiky zkontrolovala podle jihočeské mluvčí Štěpánky Schwarzové v rámci běžného výkonu služby na jihu Čech na 30 restauračních zařízení. Na pochybení přišli policisté u jedné restaurace ve Volarech. Věc řešili oznámením správnímu orgánu.

Podobně postupuje třeba českobudějovická městská policie. "Kontroly děláme stále," řekl mluvčí městské policie David Štýfal a připojil že se kontroluje nejen otevírací doba ale i dodržování nočního klidu a podobné související skutečnosti. Za poslední dny strážníci na porušení pravidel v restauračních zařízeních nepřišli.

Tři hosty a majitele nočního podniku odhalili policisté ve středu po půl desáté večer ve Volarech. Deníku to potvrdila Martina Joklová, mluvčí prachatických policistů. "Nikdo z nich neměl při komunikaci s policisty ochranu úst a nosu," upřesnila. Policisté případ šetří jako přestupek a jeho dořešení předají na městský úřad ke správnímu řízení.