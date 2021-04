Zdroj: Deník

Jak vaši obec zasáhla doba covidu?

Vladimíra Tíkalová: V letošním a příštím roce budeme nejspíš sčítat finanční ztráty, které částečně omezí rozvoj obce. Stále se neví, jak velké dopady tato doba covidu bude na obce mít (a nejen na obce). Omezení kulturních a společenských akcí a akcí pro děti bylo pro nás citelné. Přerušení hlavně sociálních kontaktů trvá příliš dlouho!!!

Museli jste přerušit nějaké akce a plány?

Jsme činorodá obec, takže těch přerušených akcí bylo hned několik. V loňském roce se u nás naposledy konal Hasičský ples. Bohužel se již v březnu nedostalo na Sportovní ples a začátkem dubna na Aprílovou veselici, kterou pořádají Řepické babči. V březnu jsme také měli jasno, jak bude vypadat Májka a slet čarodějnic a hrubý nástřel dětského dne. Toto vše se muselo upravit tak, aby akce mohly proběhnout a neporušili jsme vládní nařízení, která se na nás v té době ve velké míře hrnula.

Nastaly situace, které jste do té doby neřešili?

To určitě ano. Bylo toho víc. Než přišla tato doba, nemuseli jsme řešit např. uzavření vnitřních i vnějších sportovišť, která jsou u nás hojně využívána. Najednou si děti neměly kde zahrát vybíjenou, volejbalisté a badmintonisté přišli o Ratejnu.

Také zabezpečení ochranných prostředků dýchacích cest byl zkraje pandemie takřka nadlidský výkon. Naštěstí máme v Řepici pár šikovných švadlenek, kterým se povedlo tento úkol vyřešit. Během pěti dnů našily roušky pro celou obec. Distribuci roušek jsem prováděla osobně i několikrát denně, jakmile bylo něco ušito, šup s tím mezi lidi.

Jak si podle Vás vedli lidé v Řepici a jak snášejí tuto dobu?

Řepičáci si vedli výborně. Každý, kdo mohl, rád pomohl, např. švadlenkám se dodávaly látky a gumičky na roušky doslova ze všech koutů obce. Krizi spoluobčané zvládají, řekla bych, až překvapivě dobře. A pokud se přece jen ten nějaký problém vyskytne, snažíme se jim podat pomocnou ruku.

Už se spolky těší na pořádání kulturních akcí?

Určitě těší a myslím si, že nejen spolky. Celkově je odloučení od těchto akcí dlouhé. Byli jsme u nás zvyklí pořádat kulturní a společenské akce několikrát v měsíci. Takže návrat k tzv. „normálu“ přivítají jistě všichni.

Co plánujete až se situace zase uklidní?

Především se chceme vrátit k tradičním i novým akcím, které se v obci po mnoho let pořádají. Pokud to situace dovolí, měl by na podzim v Řepici proběhnout křest pohádkové knížky, jejímž spisovatelem a zároveň ilustrátorem je Mgr. Václav Vlček. Ale nechci předbíhat a prozrazovat další možná překvapení. Prvotní nástřel vypadá velmi slibně a lákavě.

Má obec nějaké vize a projekty, které je třeba dodělat nebo rozjet?

Od konce roku 2019 řešíme větší investici na regeneraci brownfieldu. Ze staré odchovny prasat v Panském dvoře bychom chtěli udělat provozní budovu pro obec. Tato akce je u nás stále aktuální a ani snížení příjmů nás od toho neodradí. Je to teď naše priorita. Je to akce za několik desítek milionů, tak se to bez dotačních titulů určitě neobejde. Uvidíme, jak tyto dotační tituly budou stále prioritní pro jejich vyhlašovatele – ministerstva. Samozřejmě současně jsou v běhu i menší akce jako např. opravy komunikací, vodovodu či kanalizace. Pokud vyjdou dotace, dá se stále ve větší či menší míře investovat.