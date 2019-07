Nejprve v únoru 2018 rozhodlo krajské zastupitelstvo o převedení nemovitosti ze správy krajskou příspěvkovou organizací „Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám” pod jinou krajskou organizaci nazvanou „Krajské školní hospodářství“.

Letos na konci června pak rada kraje rozhodla o předpokládané investici ve výši šestasedmdesát milionů korun a odsouhlasila proto i zadání projektové dokumentace, která má stát necelé čtyři miliony korun. Opoziční ODS v čele s Martinem Kubou tyto kroky kritizuje. Žádá, aby se projekt zastavil a aby ho měli příležitost projednat jihočeští zastupitelé. „Považujeme tak rozsáhlou investici v desítkách milionů korun do takového typu objektu z veřejných peněz za nesmyslnou. Penzion se saunovým světem v této lokalitě považujeme za projekt, který nemá stavět krajský úřad, ale soukromý investor a provozovatel,“ píše se v prohlášení ODS, které podepsal Martin Kuba a které regionální manažer ODS Jan Pešek rozeslal médiím.

Náměstek hejtmanky Anonín Krák k problematice řekl: „Ve stavu, v jakém chata Mládí teď je, ji není možné provozovat. Chceme se chovat jako dobrý hospodář, proto jsme se rozhodli do rekonstrukce investovat. Opravujeme i jiné objekty, není to nic nadstandardního. Sauna nebo wellness patří do běžného tříhvězdičkového hotelu. Nečekáme, že se všechny investované peníze vrátí. Je potřeba, aby do té chalupy nepršelo.“

Anketa s krajskými zastupiteli - Víte o záměru kraje rekonstruovat chatu na Zadově? Co na to říkáte?

Josef Knot, PRO JČ, první náměstek hejtmanky: „Nejsem pro prodej majetku, který je kraje a navíc se nachází v zajímavé lokalitě. Máme objekt, který není v úplné kondici. Pokud chceme, aby měl parametry 21. století, ta cena tomu odpovídá.“

Pavel Hroch, Jihočeši 2012, náměstek hejtmanky: „O záměru vím, musím o tom vědět, ale je to taková příprava. Ruku pro bych zvedl, majetek kraje se má udržovat, a ne se ho zbavovat. Myslím si, že rekonstrukce může podpořit cestovní ruch v této oblasti.“

Zdeněk Dvořák, KDU-ČSL, náměstek hejtmanky: „Kraj chce do rekonstrukce investovat, jelikož se jedná o jeho majetek. Opravy by podpořily především mládež a školy, které se do této lokality jezdí již dlouhou dobu rekreovat. Návrh ale musí schválit také zastupitelstvo.“

Miroslav Joch, ČSSD, neuvolněný člen rady: „Radě kraje byl přednesen návrh objekt prodat. Po diskusi jsme se ale rozhodli jej raději opravit, aby mohlv budoucnu sloužit jako zdroj příjmů. Musí ale splňovat dnešní standardy, aby se dal pronajímat.“

Tomáš Bouzek, TOP 09, koaliční zastupitel: „Vím o tom, že by se měl objekt rekonstruovat. Neumím k tomu ale nyní říci nic bližšího. Jsem na dovolené. Až přijedu z dovolené, musím se na podrobnosti podívat. Pak se budu moci k záměru vyjádřit.“

František Konečný, ANO, opoziční zastupitel: „O tomhle záměru nic nevím, ale může to být i tím, že se o rekreační zařízení tolik nezajímám. Pokud však návrh přijde na zastupitelstvo, seženu si k němu a nastuduji potřebné informace, a poté budu hlasovat.“

Roman Kubíček, ANO, opoziční zastupitel: „Slyším o tom poprvé. Musím se na to podívat, jak by projekt ekonomicky vycházel. Jsou to velké peníze. Nic bližšího k tomu zatím nemohu říci.“