Mlýn bude podle Lubomíra Smažíka sloužit jako rodinné bydlení. Tradičně mlýn míval název rodu, který zde bydlel, a tak dům dostal i nápis U Smažíků. „Náš rod bydlí u Lužnice u Příběnic nejméně 400 let, tak jsme využili dochovaný podpis našeho prapradědy z farní knihy z roku 1674 a podle něho nechali vytvořit i tento nápis,“ poznamenal spolumajitel. ¨

Originál madony uloží uvnitř budovy ve výklenku za bezpečnostní sklo, aby ji všichni příchozí do obytné i administrativní části mohli obdivovat. „To bude srdce domu, které všem přiblíží historii objektu,“ míní Jaroslav Dvořák.

Boží oko, případně oko Prozřetelnosti, je symbol lidského oka v trojúhelníku, často ještě obklopený paprsky. Používá se v křesťanském umění od renesance. Oko představuje Boží vševědoucnost a trojúhelník svatou Trojici. Objevuje se například na obrazech nebo na fasádách i vnitřní výzdobě barokních a klasicistních chrámů. Trojúhelník pak někdy bývá vykládán jako symbol pyramidy, která se také objevuje na americké pečeti. Symbol bývá často dáván do souvislosti s okultismem a svobodným zednářstvím.

Na severní straně štít dozdobil navíc obřím božím okem. „To je zajímavé tím, že je stejně veliké jako oko sochy Davida od Michelangela Buonarrotiho v italské Florencii,“ naznačil. „Jde navíc o pohled, kterému nikdo neunikne, protože se dívá do dálky, a tak vítá všechny příchozí už od mostku,“ popsal Richard Rudovský s tím, že symbol má projasnit fasádu a současně se stane zajímavým výtvarným atributem stavby.

Originál vyrobený z terakoty (poz. redakce červená pálená hlína) vážící asi sedm kilogramů opravil. „Jedná se o jediný kus, který se namodeloval a vypálil, proto je tak vzácný,“ uvedl s tím, že jde opravdu o jedinečný kus. Kopii vyrobil z bílého belgického cementu a umístil ji na vnější fasádu. „Panna Maria Klokotská byla a je jakousi ochranitelkou domu, to dokazuje už umístění v čele a ve výšce očí,“ vysvětlil.

Jak doplnil stavbyvedoucí Jaroslav Dvořák, zděný dům pochází z roku 1789, první kolaudace se však uskutečnila v roce 1886. „Z toho roku existuje také první písemná zmínka v dobových novinách,“ dodal. Během 150 let dům změnil asi osmkrát majitele. „Fungovala tu hospoda, byl tu také autoservis, koňské stání, nebo sklad,“ vyjmenoval. V posledních letech však chátral a vyhledávali ho lidé bez domova.

Za 2. světové války se z této stavby stala výrobna látek. „Mlynář přestal mlít a nakoupil pletací stroje. To dokládá zachovaný dopis, v kterém městskou radu žádá o povolení dovézt a umístit tyto stavy. Takže tu za války a po válce vyráběli také z příze látky,“ sdělil Lubomír Smažík.

Opravy domu v Jordánské ulici zahájili bratři Dušan a Lubomír Smažíkovi koncem roku 2018 a do konce října by mělo být hotovo.

