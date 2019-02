Strakonice - Pražský investor firma Landreal, s.r.o., má právo na odvolání. Lhůta je 15 dnů

Kruh u Pětikolského jezu | Foto: Martina Gultová

Existence malé vodní elektrárny pod hradem je výrazně oddálena. Odbor výstavby, konkrétně stavební úřad strakonické radnice, 6. dubna zastavil řízení o umístění stavby tohoto zařízení. Důvodem je, že investor stavby, pražská firma Landreal, s.r.o, nedodala včas – do 1. dubna – materiály, které po ní odbor výstavby požadoval.

Pro Strakonický deník to uvedl vedoucí odboru výstavby Jaromír Zeman. „Původně bylo přerušeno územní řízení do 29. února. Pražská firma žádala odklad do 30. června, což jsme zamítli a stanovili termín do 1. dubna," upřesnil Jaromír Zeman. Firma Landreal 30. března zažádala znovu o lhůtu do 30. června, strakoničtí úředníci ale své stanovisko nezměnili. „V úterý 5. dubna jsme žádost zamítli a o den později jsme firmě Landreal, s.r.o., odeslali rozhodnutí o zastavení řízení o umístění stavby," dodal Jaromír Zeman.

Zástupce pražské firmy Tomáš Vacek, který v minulých dnech s naším Deníkem ohledně výstavby malé vodní elektrárny komunikoval prostřednictvím elektronické pošty, se včera k dalším krokům firmy Landreal odmítl telefonicky vyjádřit.

Pražský investor má od minulého týdne čas 15 dnů na odvolání. Pokud ho využije, strakonický stavební úřad ho postoupí odvolacímu orgánu při Krajském úřadu do Českých Budějovic. Lhůta na vyjádření je 60 dní. Podle Jaromíra Zemana lze odvolání předpokládat.