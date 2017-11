Reflexními prvky chodci chrání především sami sebe

Strakonice /ANKETA/– Vidíme se? To je dopravně bezpečnostní akce zaměřená na neosvětlené chodce, která probíhá nyní v okrese.

V tomto období je zhoršená viditelnost, chodci jsou pro řidiče na neosvětlené komunikaci téměř neviditelní. V provozu jsou tyto osoby nejzranitelnější. Chodci jsou povinní podle novely zákona mít na oblečení reflexní prvky mimo obec při pohybu po okraji vozovky. „Do kontrol chodců a informace k reflexním prvkům na oblečení se zapojili všichni dopravní policisté i kolegové z obvodních oddělení ,“ řekla ke kontrolám tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. Náhodní chodci byli informováni o povinnosti mít na sobě reflexní prvek a od policistů obdrželi pásky nebo placky s reflexními barvami. „Je to skvělá věc, každý by se měl snažit chránit, hlavně kvůli sobě,“ okomentoval David Mlejnek, který byl na procházce se svým synem.



Vodňanští policisté v úterý podvečer kontrolovali také neosvětleného chodce na silnici mezi Vodňany a Pražákem. Tento člověk byl zadržen, protože byl rozpoznán jako celostátně hledaný pro majetkovou trestnou činnost.Od února 2016 začala platit novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která zavedla povinnost pro chodce, mít na sobě reflexní prvky mimo obec za snížené viditelnosti při pohybu po krajnici či okraji vozovky.



§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:



„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“



Je důležité, aby si chodci uvědomili, že jsou při pohybu na silnicích nejohroženější. Svoji viditelnost mohou zvýšit používáním prvků z retroreflexních materiálů. Označením reflexních doplňků nejvíce pomůžou zvýšit viditelnost, až na 200 metrů. Reflexní prvky se v současné době stávají moderním doplňkem, jsou součástí nabídky oblečení, lze je použít samostatně ve formě nášivek, samolepek, pásek, tkaniček a podobně.



Policisté během listopadu plánují dopravně preventivní akce zaměřené na pohyb chodců za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích mimo obec a zároveň i na pohyb ostatních nemotorizovaných účastníků silničního provozu ve vztahu k jejich viditelnosti. V úterý 7. listopadu policisté během jedné z těchto akcí chodcům rozdávali reflexní prvky, aby zvýšili jejich viditelnost.



V návaznosti na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti s účastí chodců budou podobné kontroly i nadále pokračovat. Porušením daného pravidla se neoznačený chodec dopouští přestupku, který policista na místě řeší v příkazním řízení uložením pokuty až do výše 2 000 korun. Na chodce a cyklisty se společně s policisty zaměřují také strážníci Městské policie Strakonice.



V průběhu října došlo na několik nehod, kdy byl chodec při snížené viditelnosti sražen autem

V úterý 10. října došlo ve Strakonicích ke dvěma dopravním nehodám. Kolem šesté hodiny ranní srazil řidič vozidla Opel Astra chodkyni, která přecházela za kruhovou křižovatkou u supermarketu Lidl po přechodu pro chodce na zelený světelný signál na semaforu. O necelé dvě hodiny později, v 7,30 hodin, přijali policisté další oznámení o nehodě na přechodu pro chodce. Tentokrát v ulici Radomyšlská ve Strakonicích, před hlavním vchodem do nemocnice. Řidič vozu Citroen C3 přijíždějící od Radomyšle přehlédl ženu s chlapcem přecházející vozovku po přechodu pro chodce. U obou nehod chodci naštěstí vyvázli s lehkým zraněním. Na sídlišti Jezárky byl sražen autem při couvání chodec vedoucí jízdní kolo.



Chodec byl lehce zraněn.