Zároveň s Poslaneckými volbami rozhodovali obyvatelé Katovic na Strakonicku v referendu o obchvatu městečka. Konkrétně o tom, zda mají zastupitelé jednat s ŘSD o realizaci obchvatu Katovic tak, jak je zaneseno v platném územním plánu. Volilo 723 voličů, což je účast 67,3 procenta. Pro obchvat bylo 85,5 procent voličů.

Obchvat Katovic. | Foto: Městys Katovice

Nyní už bývalý pirátský poslanec Lukáš Kolářík volil v pátek v Katovicích a vyjádřil se i k referendu. "Hlasovalo hodně lidí a drtivá většina chce, aby zastupitelé za ně jednali. Je to skvělá zpráva, protože doprava přes Katovice je stále hustší a určitě se to nebude lepšit. Je tady škola, roste nová školka, takže jde hlavně bezpečnost obyvatel," říká Luláš Kolářík. Vzhledem k tomu, že obchvat je desítky let stará myšlenka a není ani zařazen mezi důležité stavby, nebude ale jeho realizace v nejbližších letech aktuální.