Co podniknete v případě, že budou lidé chtít zastupování? A co když ne?

O nově vzniklou situaci nejde. Místní referendum vnímáme jako nový impuls k jednání o stavbě obchvatu. Situace na silnici v Katovicích se zhoršuje a zavedení mýta na paralelní silnici I/20 na Plzeň vedlo k dalšímu nárůstu projíždějících vozidel. Letošní rok se konají volby do Poslanecké sněmovny a je vhodné místní referendum s volbami spojit. Jednak se ušetří náklady na konání referenda, jednak propojení dvou veřejných hlasování přivede více voličů.

Pevně věříme, že referendum bude úspěšné. Již o přípravné jednání k referendu o stavbě obchvatu bylo občany hojně navštívené. Problém vysokého zatížení silnice I/22 automobilovou dopravou se s léty jen stupňuje a je to bolest našeho městečka.

Ne, v Katovicích se ještě žádné referendum nekonalo. Takže je to pro nás všechny velká premiéra.

Jindřich Zdráhal: Nejdůležitější ze všeho je, aby se zastupitelstvo rozhodlo referendum uspořádat. V našem případě má jít o silný impuls, kterým posílíme naši vyjednávací pozici při jednání s ministerstvem dopravy a ŘSD. Z technických věcí je potřeba rozhodnutí zastupitelstva, které definuje otázku, na kterou budou občané odpovídat. Dále musí zastupitelstvo stanovit náklady na referendum. V našem případě je to 15 000 korun. Jedná se zejména o náklady na členy komise pro hlasování v místním referendu a náklady na obálky, hlasovací lístky a propagaci.

Co všechno je nutné ze strany obce podniknout k uspořádání referenda?

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021 budou obyvatelé městyse Katovice rozhodovat o mnoho let plánovaném obchvatu svého městečka. Konkrétně se mají rozhodnout, zda budou chtít, aby je úřad městyse v těchto jednáních zastupoval a mluvil jejich jménem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.