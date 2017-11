Ředitelské finále na šéfa teplárny: pokračuje šest nejlepších

Strakonice - V úterý 14. listopadu pokračuje výběr nového šéfa teplárny druhým kolem, kam postoupilo šest uchazečů.

Teplárna StrakoniceFoto: archiv teplárny

Strakonickému deníku to řekl zdroj z teplárny, který si ale nepřál být jmenován. Redakce jeho jméno zná. Do prvního kola výběrového řízení šlo třicet zájemců.



Představenstvo teplárny vyhlásilo výběrové řízení poté, co letos v červenci rezignoval generální ředitel teplárny Rek Motl. Ten nahradil v srpnu 2015 odvolaného Aleše Seitze. V současné době řídí teplárnu člen jejího představenstva a šéf STARZ Strakonice Pavel Mareš.



Nástupní plat nového ředitele bude 60 000 korun plus vyšší pohyblivá složka, dále týden dovolené navíc, podnikové stravování (oběd za 20 korun) nebo příspěvek 600 korun na penzijní připojištění.



Kdo zatím vedl teplárnu:

Od založení akciové společnosti v roce 1994 Aleš Seitz. Ten byl představenstvem ve čtvrtek 30. července 2015 s okamžitou platností odvolán z funkce generálního ředitele a pro obchod.



V srpnu 2015 ho nahradil Radek Motl, který ve společnosti zastával manažerskou pozici specialisty v IT oddělení. V minulosti byl tvůrcem několika účetních programů. Radek Motl rezignoval na funkci generálního ředitele na konci července 2017.



Ohlédnutí:

Aleš Seitz byl jako generální ředitel teplárny odvolán 30. července 2015. Podle vyjádření představenstva měl Aleš Seitz umožňovat nejbližším podřízeným časté porušování pracovní kázně, využívání pracovní doby k volnočasovým aktivitám a zneužívání platebních karet společnosti k úhradám soukromých výdajů v řádech desítek tisíců korun. Aleš Seitz se tehdy nevyjádřil.



Po téměř dvou letech odstoupil v pondělí 24. července 2017 z pozice ředitele Teplárny Strakonice, a.s., Radek Motl. "Rozhodl jsem se skončit z osobních důvodů," řekl Strakonickému deníku. Podle zpráv ze zákulisí teplárny i města byly za ukončením neshody s předsedou představenstva teplárny a starostou měst Břetislavem Hrdličkou.