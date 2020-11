Můžete říci, za jakých okolností jste se koronavirem nakazila?

S určitostí nevím, kde jsem se nakazila, nákaza se už šíří komunitně. S největší pravděpodobností jsem se nakazila v domově pro seniory.

Jaké byly prvotní příznaky?

Velmi mírné. Nebýt toho, že jsem zcela ztratila chuť a čich, tak bych se nedomnívala, že jsem nemocná.

Kde jste podstoupila testy a jak probíhaly?

Na testovacím místě v pro᠆storu strakonické nemocnice. Samotný odběr byl velmi rychlý, nečekala jsem v žádné frontě. Personál byl milý a pracoval rychle.

Jak se u vás COVID – 19 projevuje? ? A jak funguje vaše rodina?

Nemoc se u mě projevuje velmi mírně. V prvních dnech kromě již zmiňované ztráty čichu a chuti, to byla bolest hlavy a pocit přicházející silné rýmy, únava a občasné točení hlavy. Mám dospělého syna, který už žije ve své domácnosti, ten nám přinese nákup za dveře. Mám kamarádky na telefonu, které jsou vždy ochotné pomoci. Můj mladší syn se zřejmě ode mě nakazil, ten na test teprve půjde. Naštěstí má také mírnější příznaky.

Můžete nadále sledovat situaci v domově pro seniory?

Jistě. Mám vzdálené připojení na počítač, pracuji v běžném režimu home office, jsem s kolegy stále na telefonu a pomáhám zajišťovat provoz, vyřizuji e-maily apod.

Sama jste si také vyzkoušela práci přímo v domově při péči o seniory. Můžete popsat, čím si vaše kolegyně dennodenně procházejí?

Přímou ošetřovatelskou práci znám, proto jsem při nedostatku personálu šla automaticky pomáhat, tak jako kolegyně z aktivizace nebo kolega fyzioterapeut. Tato práce je v oslabeném týmu, kde vám denně chybí nějaká kolegyně či kolega, velmi náročná fyzicky. Práce s plným vybavením ochranných pomůcek ji ještě více ztěžuje. Pracujete pomaleji, soustředíte se na desinfekci a hygienu, převlékání pomůcek má svá přísná pravidla. Nemůžete se napít ani najíst, kdy potřebujete, ale až práci dokončíte. Činnosti, které denně dělají tuhle práci krásnou a zajímavou, se teď neprovádí nebo jen v omezené míře. Péče o klienty je možné poskytnout pouze v základních činnostech, personál nemá čas na povídání u kávy, nemůžete si s klienty zazpívat… Musím zmínit, že klienti jsou velmi trpěliví, mají to s námi mnohem těžší, nepoznávají nás v obleku, přes respirátor nám nerozumí, protože nám nevidí na ústa…

Nesmírně si práce všech zaměstnanců vážím. Jsem na ně moc pyšná, protože si vedou skvěle, pomáhají si navzájem, neztrácí optimismus a dobrou náladu. Tyto ženy a muži po dvanáctihodinové směně přijdou domů a školáci, kteří se celý den mořili s distanční výukou čekají, až s nimi máma v sedm večer dožene domácí úkoly a co jim asi dobrého na zítra uvaří? Mají to těžké, ale jsou to profesionálové a svou práci mají rádi, proto ji takhle dobře zvládají. Těším se, až budu zase s nimi.

Změnila nemoc nějak vaše priority?

Myslím, že ne. Když pracujete v pomáhající profesi celý život a spoustu let se seniory, máte své priority už poskládané. Přála bych ale nám všem více pokory, vážit si svého zdraví a života, vážit si dobrých vztahů a přátelství a hýčkat si je a pěstovat za všech okolností. Přeji všem hodně trpělivosti, určitě bude brzo lépe.