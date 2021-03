Projít se rozlehlým areálem pod širým nebem, nabrat na čerstvém vzduchu nové síly a ještě si u toho prohlédnout zajímavá zvířata, to je možnost, kterou dnes lidé kvůli covidovému lockdownu nemají. Zoologické zahrady zůstávají pro veřejnost uzavřené, včetně venkovních expozic. Právě v jejich případě ale k tomu neexistuje žádný přesvědčivý důvod, říká RNDr. Evžen Korec, CSc., ředitel Zoologické zahrady Tábor a vystudovaný virolog.

Tato fosa je jedním z obyvatel táborské ZOO. | Foto: Anna Kostohryzová

Evžen Korec."Procházka po venkovním areálu zoologické zahrady je podobná, jako vyrazit například do městského parku," argumentuje. "Proto by vláda na zoologické zahrady neměla zapomínat a co nejdříve umožnit návrat alespoň části návštěvníků do venkovních areálů. Vnitřní expozice nyní samozřejmě otevírat nelze."