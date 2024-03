To teprve ukáže čas a další jednání. Ale zatím platí odpověď na předešlou otázku.

Co se týká ředitele teplárny, není město jako vlastník teplárny povinno vypisovat výběrové řízení. Už jste oslovili nějakého nástupce, nebo využijete výběrové řízení?

Oba budou ve svých funkcích ještě pracovat do 30. dubna. Už víte, kdo je nahradí?

Ing. Pavel Bulant jde pracovat jako ředitel továrny, vyrábějící drony pro Ukrajinu. Teplárně slíbil pomoci i po svém odchodu, a to bezplatně. Mgr. Romanu Kyralovi, který žije v Praze, končí funkční období. Zřejmě ho k tomu vedou i rodinné důvody.

Pokud byla teplárna dobře provozována, neznamená to nic. Každá společnost musí umět na podobné situace reagovat a nebýt závislá na jediném člověku.

Co odchod dvou hlavních postav vedení teplárny bude pro společnost i město znamenat?

Neukazuje se nyní jako špatné rozhodnutí odmítnutí vstupu strategického partnera?

Byl jste na jednání zastupitelstva, kde se tato otázka řešila. Takže dobře víte, že já osobně jsem silného strategického partnera neodmítal. Nabízel totiž investice, jistotu, dlouhodobé snížení ceny a modernizaci, a to ještě za podmínek, že město by mělo většinové rozhodovací právo. Předpokládal jsem i personální stabilizaci v teplárně. Jak je všeobecně známo, stala se z toho politická kauza, která nás nyní postavila do poměrně těžké a složité situace. Podle mého názoru jsme se tomu mohli vyhnout. Jako komunální politici totiž nemůžeme stoprocentně rozumět tak složitému provozu, jako je teplárna. Přesto neseme plnou zodpovědnost.

Mohou mít změny na dvou nejvýznamnějších postech v managementu teplárny vliv třeba na další zvyšování cen či investice?

Podle mého názoru ne.