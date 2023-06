Na poslední červnový víkend připadá vždy pouť v Radomyšli. Užít si ji můžete i letos. Čekají na vás atrakce, trocha sportu, hudby i robo masky.

Pouť v Radomyšli. | Foto: Deník/Petr Škotko

Pouťování začíná v Radomyšli už v pátek večer, a to zábavou v místní Sokolovně. Kapela Labyrint hraje od 20.30 hodin.

Sobotní ráno bude patřit již od 8 hodin nohejbalovému turnaji a od 14 hodin je v Sokolovně připravený hudebně zábavný program 70 let České besedy v Radomyšli.

Pouť vrcholí v neděli. Ráno v 8 začíná v kostele sv. Jana Křtitele Mše svatá. Od 8 do 13 hodin je připravený zábavný program na náměstí, kde zahraje i skupina Šrumecz. Od 10 do 11 čeká hlavně ty nejmenší Transformers show a úderem 11 hodiny bude zpřístupněna i Transformers hrací zóna, kde budou k půjčení masky na focení a zájemci si mohou nechat udělat i tetování.

A co by to bylo za pouť bez atrakcí! Užívat si je všichni mohou už od pátku v areálu u Sokolovny.

I doprovodný program má co nabídnout. Jako už tradičně to bude výstava Valentina Horby, prohlédnout si můžete i expozice místního muzea a výstavu drobného zvířectva.

Jak to na pouti v Radomyšli žije, na to se můžete podívat v naší galerii, kde najdete fotky z loňského roku, kdy do Radomyšle přijeli veselí Mimoni.

