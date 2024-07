Klára Alešová dnes 05:21

Podívej, tuhle panenku jsem měla taky. A to autíčko, s tím si hrával můj brácha. My máme ještě doma barevné kostky, co stojí támhle v rohu. Snad každá retro výstava chytne návštěvníky za srdce. Jedinečnou možnost zavzpomínat na svá dětská léta máme po celé prázdniny v Radomyšli. Spolek Bábinky nachystal v místním muzeu výstavu starých hraček.