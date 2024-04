Oblíbený letní areál v Radomyšli má nového nájemce. Vzešel z celkem osmi zájemců a schválilo ho už i zastupitelstvo. Areál venkovního koupaliště a jeho zázemí bude provozovat Kateřina Skřivánková z Písku. Otevřeno má být od května a návštěvníci se kromě koupání a občerstvení mohou těšit i na další akce, které tu plánuje.

Letní areál Radomyšl. | Foto: Městys Radomyšl

Kateřina Skřivánková je v oboru nováčkem, ale v letním areálu v Radomyšli vidí obrovský potenciál. „Hned na otevření, které chystáme na květen, bychom chtěli uspořádat velkou zahajovací akci. Více se o ní lidé průběžně dozvědí na Facebooku a Instagramu. Další program plánujeme v průběhu sezony. Chystáme například loutková divadla pro děti, koncerty, grilovačky, plavecké závody i další akce. Nápadů máme spoustu,“ potvrdila nová provozovatelka. Dál tu podle ní bude fungovat občerstvení i možnost přespání, a to jak v místní ubytovně, tak ve stanech. „Areál je možné si pronajmout i na soukromé akce, jako jsou svatby, rodinné oslavy a podobně,“ dodala Kateřina Skřivánková.

Letní areál v Radomyšli nabízí: Co nabízí: Bazén pro plavce 50 m, bazén pro děti, občerstvení, ubytování pro 40 osob

Otevírací doba: pondělí - neděle 9 - 22 hodin

Vstupné: 50 Kč/ pro děti a seniory snížené Aktuální informace najdete: Facebook - Koupaliště Radomyšl

Instagram- koupalisteradomysl

Také starosta Radomyšle Luboš Peterka se těší, že areál dostane nový směr. Původně provozoval areál v Radomyšli sám městys, to bylo podle starosty ale poměrně náročné. „Dostali jsme na rekonstrukci koupaliště dotaci. Jednou z jejích podmínek bylo, že nesmíme určitou dobu vytvářet zisk. Tato doba už ale uplynula, a tak jsme se rozhodli areál pronajmout. Předchozí sezonu to bylo na jeden rok, nyní je to už na tři roky,“ uvedl Luboš Peterka. Zájem o areál byl podle něj poměrné velký, hlásili se zájemci z Prachaticka, Táborska i Příbramska. Městys požadoval roční nájemné ve výši 30 tisíc korun s tím, že si provozovatel bude hradit veškeré náklady spojené s provozem a drobnými opravami. Jde za ním také čištění bazénů.